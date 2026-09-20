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Ноутбук Digma Pro Fortis M 17.3" grey (DN17P5-ADXW01) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Digma Pro Fortis M 17.3" grey (DN17P5-ADXW01)

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Ноутбук Digma Pro Fortis M 17.3&quot; grey (DN17P5-ADXW01) - фото 1
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Ноутбук Digma Pro Fortis M 17.3&quot; grey (DN17P5-ADXW01) - фото 5
Ноутбук Digma Pro Fortis M 17.3&quot; grey (DN17P5-ADXW01) - фото 6
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Ноутбук Digma Pro Fortis M 17.3&quot; grey (DN17P5-ADXW01) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Digma Pro Fortis M
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Digma Pro Fortis M 17.3&quot; grey (DN17P5-ADXW01) - фото 14
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M 17.3&quot; grey (DN17P5-ADXW01) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661674
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Digma Pro Fortis M
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
62.7 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х25х10
Вес, кг.
2

Описание товара Ноутбук Digma Pro Fortis M 17.3" grey (DN17P5-ADXW01)

Для кого и под какие задачи

Digma Pro Fortis M ориентирован на пользователей, которым нужен большой экран для комфортной работы с документами, таблицами и веб-браузером. 17.3-дюймовый дисплей и базовая конфигурация делают его подходящим вариантом для домашнего офиса, учебы и повседневных задач. Ноутбук справится с просмотром видео, работой в офисных приложениях и многозадачностью на начальном уровне.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel Celeron N4020 с двумя ядрами обеспечивает базовую производительность для повседневных задач. Встроенная графика Intel UHD Graphics 600 подходит для работы с офисными приложениями и просмотра видео, но не рассчитана на современные игры или сложные графические приложения. Эта конфигурация оптимальна для веб-серфинга, работы с документами и легкой многозадачности.

Экран и комфорт работы

Большой 17.3-дюймовый экран с разрешением 1600x900 пикселей обеспечивает достаточное рабочее пространство для комфортной работы с документами и таблицами. Матовое покрытие матрицы уменьшает блики и снижает нагрузку на глаза при длительной работе. TN-матрица обеспечивает приемлемое качество изображения для базовых задач, хотя и имеет ограниченные углы обзора.

Память, накопители и расширение

Установленные 4 ГБ оперативной памяти DDR4 достаточны для базовой работы в браузере и с документами, хотя могут ограничивать возможности многозадачности. Накопитель eMMC объемом 128 ГБ обеспечивает базовое пространство для хранения документов и установки необходимых программ, при этом рекомендуется использование облачных хранилищ для расширения доступного пространства.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен из практичного пластика, а большая диагональ экрана определяет габариты устройства. Система охлаждения справляется с тепловыделением энергоэффективного процессора, обеспечивая тихую работу в обычных условиях. Автономность достаточна для нескольких часов работы с документами или просмотра веб-страниц, что типично для ноутбуков начального уровня с большим экраном.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов, включая USB для подключения периферии, HDMI для внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает беспроводное подключение к сети и различным устройствам. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами. Предустановленная Windows обеспечивает готовность к работе сразу после включения.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе важно учитывать, что это бюджетная модель с соответствующими ограничениями производительности. Объем памяти и накопителя могут потребовать рационального подхода к хранению данных и количеству одновременно запущенных приложений. Ноутбук оптимально подойдет пользователям, которым важен большой экран для комфортной работы с текстом и таблицами, при этом не требуется высокая производительность для ресурсоемких задач.

Отзывы о товаре Ноутбук Digma Pro Fortis M 17.3" grey (DN17P5-ADXW01)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Digma Pro Fortis M
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
62.7 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Digma Pro Fortis M ориентирован на пользователей, которым нужен большой экран для комфортной работы с документами, таблицами и веб-браузером. 17.3-дюймовый дисплей и базовая конфигурация делают его подходящим вариантом для домашнего офиса, учебы и повседневных задач. Ноутбук справится с просмотром видео, работой в офисных приложениях и многозадачностью на начальном уровне.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel Celeron N4020 с двумя ядрами обеспечивает базовую производительность для повседневных задач. Встроенная графика Intel UHD Graphics 600 подходит для работы с офисными приложениями и просмотра видео, но не рассчитана на современные игры или сложные графические приложения. Эта конфигурация оптимальна для веб-серфинга, работы с документами и легкой многозадачности.

Экран и комфорт работы

Большой 17.3-дюймовый экран с разрешением 1600x900 пикселей обеспечивает достаточное рабочее пространство для комфортной работы с документами и таблицами. Матовое покрытие матрицы уменьшает блики и снижает нагрузку на глаза при длительной работе. TN-матрица обеспечивает приемлемое качество изображения для базовых задач, хотя и имеет ограниченные углы обзора.

Память, накопители и расширение

Установленные 4 ГБ оперативной памяти DDR4 достаточны для базовой работы в браузере и с документами, хотя могут ограничивать возможности многозадачности. Накопитель eMMC объемом 128 ГБ обеспечивает базовое пространство для хранения документов и установки необходимых программ, при этом рекомендуется использование облачных хранилищ для расширения доступного пространства.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен из практичного пластика, а большая диагональ экрана определяет габариты устройства. Система охлаждения справляется с тепловыделением энергоэффективного процессора, обеспечивая тихую работу в обычных условиях. Автономность достаточна для нескольких часов работы с документами или просмотра веб-страниц, что типично для ноутбуков начального уровня с большим экраном.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов, включая USB для подключения периферии, HDMI для внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает беспроводное подключение к сети и различным устройствам. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами. Предустановленная Windows обеспечивает готовность к работе сразу после включения.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе важно учитывать, что это бюджетная модель с соответствующими ограничениями производительности. Объем памяти и накопителя могут потребовать рационального подхода к хранению данных и количеству одновременно запущенных приложений. Ноутбук оптимально подойдет пользователям, которым важен большой экран для комфортной работы с текстом и таблицами, при этом не требуется высокая производительность для ресурсоемких задач.

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