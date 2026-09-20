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Кулер для процессора ID-Cooling IS-47-XT WHITE (IS-47-XT WHITE) купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора ID-Cooling IS-47-XT WHITE (IS-47-XT WHITE)

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Кулер для процессора ID-Cooling IS-47-XT WHITE (IS-47-XT WHITE) - фото 1
Кулер для процессора ID-Cooling IS-47-XT WHITE (IS-47-XT WHITE) - фото 2
Кулер для процессора ID-Cooling IS-47-XT WHITE (IS-47-XT WHITE) - фото 3
Кулер для процессора ID-Cooling IS-47-XT WHITE (IS-47-XT WHITE) - фото 4
Кулер для процессора ID-Cooling IS-47-XT WHITE (IS-47-XT WHITE) - фото 5
Кулер для процессора ID-Cooling IS-47-XT WHITE (IS-47-XT WHITE) - фото 6
Кулер для процессора ID-Cooling IS-47-XT WHITE (IS-47-XT WHITE) - фото 7
Кулер для процессора ID-Cooling IS-47-XT WHITE (IS-47-XT WHITE) - фото 8
Кулер для процессора ID-Cooling IS-47-XT WHITE (IS-47-XT WHITE) - фото 9
Кулер для процессора ID-Cooling IS-47-XT WHITE (IS-47-XT WHITE) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
92
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-47-XT WHITE (IS-47-XT WHITE) - фото 1
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-47-XT WHITE (IS-47-XT WHITE) - фото 2
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-47-XT WHITE (IS-47-XT WHITE) - фото 3
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-47-XT WHITE (IS-47-XT WHITE) - фото 4
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-47-XT WHITE (IS-47-XT WHITE) - фото 5
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-47-XT WHITE (IS-47-XT WHITE) - фото 6
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-47-XT WHITE (IS-47-XT WHITE) - фото 7
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-47-XT WHITE (IS-47-XT WHITE) - фото 8
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-47-XT WHITE (IS-47-XT WHITE) - фото 9
  • Кулер для процессора ID-Cooling IS-47-XT WHITE (IS-47-XT WHITE) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661593
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2800
Минимальная скорость вращения, об/мин
800
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
800-2800 об/мин
Уровень шума
35.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х8
Вес, г.
850

Описание товара Кулер для процессора ID-Cooling IS-47-XT WHITE (IS-47-XT WHITE)

Кулер для процессора ID-Cooling IS-47-XT WHITE отличается низким профилем благодаря оснащению вентилятором размерами 92x92 мм. Высота модели не превышает 47 мм, благодаря чему он подойдет для установки в узкий корпус. Для отвода тепла от чипсета используется алюминиевый радиатор с четырьмя трубками диаметром 6 мм. Поддержка востребованных сокетов позволит использовать кулер ID-Cooling IS-47-XT WHITE для охлаждения различных процессоров фирм Intel и AMD. В комплект поставки входит термопаста в отдельной емкости.

Отзывы о товаре Кулер для процессора ID-Cooling IS-47-XT WHITE (IS-47-XT WHITE)




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2800
Минимальная скорость вращения, об/мин
800
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Развернуть
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
800-2800 об/мин
Уровень шума
35.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ID-Cooling IS-47-XT WHITE отличается низким профилем благодаря оснащению вентилятором размерами 92x92 мм. Высота модели не превышает 47 мм, благодаря чему он подойдет для установки в узкий корпус. Для отвода тепла от чипсета используется алюминиевый радиатор с четырьмя трубками диаметром 6 мм. Поддержка востребованных сокетов позволит использовать кулер ID-Cooling IS-47-XT WHITE для охлаждения различных процессоров фирм Intel и AMD. В комплект поставки входит термопаста в отдельной емкости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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