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Внешний SSD A-Data Elite SE880 (AELI-SE880-2TCGY) купить с доставкой в Москве
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Внешний SSD A-Data Elite SE880 (AELI-SE880-2TCGY)

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Внешний SSD A-Data Elite SE880 (AELI-SE880-2TCGY) - фото 1
Внешний SSD A-Data Elite SE880 (AELI-SE880-2TCGY) - фото 2
Внешний SSD A-Data Elite SE880 (AELI-SE880-2TCGY) - фото 3
Внешний SSD A-Data Elite SE880 (AELI-SE880-2TCGY) - фото 4
Внешний SSD A-Data Elite SE880 (AELI-SE880-2TCGY) - фото 5
Внешний SSD A-Data Elite SE880 (AELI-SE880-2TCGY) - фото 6
Внешний SSD A-Data Elite SE880 (AELI-SE880-2TCGY) - фото 7
Внешний SSD A-Data Elite SE880 (AELI-SE880-2TCGY) - фото 8
Внешний SSD A-Data Elite SE880 (AELI-SE880-2TCGY) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
  • Внешний SSD A-Data Elite SE880 (AELI-SE880-2TCGY) - фото 1
  • Внешний SSD A-Data Elite SE880 (AELI-SE880-2TCGY) - фото 2
  • Внешний SSD A-Data Elite SE880 (AELI-SE880-2TCGY) - фото 3
  • Внешний SSD A-Data Elite SE880 (AELI-SE880-2TCGY) - фото 4
  • Внешний SSD A-Data Elite SE880 (AELI-SE880-2TCGY) - фото 5
  • Внешний SSD A-Data Elite SE880 (AELI-SE880-2TCGY) - фото 6
  • Внешний SSD A-Data Elite SE880 (AELI-SE880-2TCGY) - фото 7
  • Внешний SSD A-Data Elite SE880 (AELI-SE880-2TCGY) - фото 8
  • Внешний SSD A-Data Elite SE880 (AELI-SE880-2TCGY) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661525
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х4х2
Вес, г.
105

Описание товара Внешний SSD A-Data Elite SE880 (AELI-SE880-2TCGY)

Внешний SSD ADATA Elite SE880 [AELI-SE880-2TCGY] представлен в сером матовом корпусе. При подключении по USB Type-C накопитель сохраняет скорость чтения и записи 2000 Мбайт/сек. Соединение через порт USB 2.0 замедляет передачу данных. ADATA Elite SE880 объемом 2 ТБ подходит для хранения сборника программ для работы и развлечений, фото- и видеоархива, других объемных файлов. Накопитель совместим с операционными системами Android, Linux, Mac и Windows. Твердотельный диск идет в комплекте с 2 кабелями для подключения к разным версиям USB-портов.

Отзывы о товаре Внешний SSD A-Data Elite SE880 (AELI-SE880-2TCGY)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний SSD ADATA Elite SE880 [AELI-SE880-2TCGY] представлен в сером матовом корпусе. При подключении по USB Type-C накопитель сохраняет скорость чтения и записи 2000 Мбайт/сек. Соединение через порт USB 2.0 замедляет передачу данных. ADATA Elite SE880 объемом 2 ТБ подходит для хранения сборника программ для работы и развлечений, фото- и видеоархива, других объемных файлов. Накопитель совместим с операционными системами Android, Linux, Mac и Windows. Твердотельный диск идет в комплекте с 2 кабелями для подключения к разным версиям USB-портов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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