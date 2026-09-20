Внешний SSD A-Data Elite SE880 (AELI-SE880-2TCGY)
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Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 661525
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х4х2
Вес, г.
105
Описание товара Внешний SSD A-Data Elite SE880 (AELI-SE880-2TCGY)
Внешний SSD ADATA Elite SE880 [AELI-SE880-2TCGY] представлен в сером матовом корпусе. При подключении по USB Type-C накопитель сохраняет скорость чтения и записи 2000 Мбайт/сек. Соединение через порт USB 2.0 замедляет передачу данных. ADATA Elite SE880 объемом 2 ТБ подходит для хранения сборника программ для работы и развлечений, фото- и видеоархива, других объемных файлов. Накопитель совместим с операционными системами Android, Linux, Mac и Windows. Твердотельный диск идет в комплекте с 2 кабелями для подключения к разным версиям USB-портов.
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Внешний SSD ADATA Elite SE880 [AELI-SE880-2TCGY] представлен в сером матовом корпусе. При подключении по USB Type-C накопитель сохраняет скорость чтения и записи 2000 Мбайт/сек. Соединение через порт USB 2.0 замедляет передачу данных. ADATA Elite SE880 объемом 2 ТБ подходит для хранения сборника программ для работы и развлечений, фото- и видеоархива, других объемных файлов. Накопитель совместим с операционными системами Android, Linux, Mac и Windows. Твердотельный диск идет в комплекте с 2 кабелями для подключения к разным версиям USB-портов.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
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Внешний SSD A-Data Elite SE880 (AELI-SE880-2TCGY) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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