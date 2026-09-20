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Характеристики
Тип товара
Ирригатор
Количество температурных режимов
3
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1600 импульсов/мин
Давление струи, кПа
689
Насадок в комплекте
для струйной чистки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 661503
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Описание товара Ирригатор Kitfort КТ-2957-4 бело-оранжевый
Ирригатор KT-2957 — важное вспомогательное устройство для поддержания гигиены полости рта. Он позволяет справиться с налётом и остатками пищи в труднодоступных местах, например, межзубном пространстве и пародонтальных карманах. Управление осуществляется с помощью одной кнопки. Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает устройство, а также циклически переключает режимы работы. Данная модель оснащена тремя режимами работы, каждый из которых регулирует напор струи воды. Если вы до этого не пользовались ирригатором, начните с самого слабого режима «Мягко». Цвет индикатора меняется в зависимости от выбранного режима работы. Резервуар заполняется водой или специальным раствором для ирригаторов. Ёмкость резервуара 320 мл. Затем в резервуар помещается всасывающая трубка с катушкой, а переходник всасывающей трубки присоединяется к ирригатору. Размотайте всасывающую трубку с катушки. Конец всасывающей трубки на катушке расположите на дне резервуара. Переходник всасывающей трубки вставьте в отверстие в нижней части ирригатора. Зарядка ирригатора происходит при помощи шнура USB, который подключается к резервуару для воды от компьютера, пауэрбанка или блока питания. Время зарядки составляет 8 часов. Прибор автоматически отключается после 1.5 минут использования. В комплектацию также входят 2 струйные насадки. В профилактических целях ирригатор нужен каждому взрослому человеку.
Ирригатор KT-2957 — важное вспомогательное устройство для поддержания гигиены полости рта. Он позволяет справиться с налётом и остатками пищи в труднодоступных местах, например, межзубном пространстве и пародонтальных карманах. Управление осуществляется с помощью одной кнопки. Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает устройство, а также циклически переключает режимы работы. Данная модель оснащена тремя режимами работы, каждый из которых регулирует напор струи воды. Если вы до этого не пользовались ирригатором, начните с самого слабого режима «Мягко». Цвет индикатора меняется в зависимости от выбранного режима работы. Резервуар заполняется водой или специальным раствором для ирригаторов. Ёмкость резервуара 320 мл. Затем в резервуар помещается всасывающая трубка с катушкой, а переходник всасывающей трубки присоединяется к ирригатору. Размотайте всасывающую трубку с катушки. Конец всасывающей трубки на катушке расположите на дне резервуара. Переходник всасывающей трубки вставьте в отверстие в нижней части ирригатора. Зарядка ирригатора происходит при помощи шнура USB, который подключается к резервуару для воды от компьютера, пауэрбанка или блока питания. Время зарядки составляет 8 часов. Прибор автоматически отключается после 1.5 минут использования. В комплектацию также входят 2 струйные насадки. В профилактических целях ирригатор нужен каждому взрослому человеку.
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