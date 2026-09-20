Оперативная память Kingston DIMM 2х16GB DDR4-3200 K2 (KF432C16BB2AK2/32)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston DIMM 2х16GB DDR4-3200 K2 (KF432C16BB2AK2/32)
Для кого и под какие задачи
Данный комплект из двух модулей DDR4 суммарным объёмом 32 ГБ ориентирован на опытных пользователей, которые хотят собрать мощный и долговечный компьютер для ресурсоёмких задач. Он идеально подойдёт для современных игровых ПК, обеспечивая плавный геймплей даже в требовательных проектах, а также для рабочих станций, занятых монтажом видео, 3D-рендерингом или работой с виртуальными машинами. Для офисной работы или базового домашнего ПК этот объём и скорость избыточны, но для серьёзной многозадачности и сложных вычислений они предоставляют отличный запас на годы вперёд.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая является современным и широко распространённым решением для настольных компьютеров. Это поколение обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшей DDR3. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что модули предназначены исключительно для настольных материнских плат, их физически невозможно установить в слоты для ноутбучной памяти SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Каждая планка в комплекте имеет объём 16 ГБ, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 3200 МГц относится к высокому диапазону для платформы DDR4 и заметно увеличивает скорость обмена данными между процессором и памятью. В играх это может выражаться в небольшом, но стабильном приросте кадров в секунду, особенно при использовании мощной видеокарты, а в профессиональных приложениях - в ускорении обработки больших файлов и повышении общей отзывчивости системы при переключении между программами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевой тайминг CAS Latency (CL) для этой памяти составляет 16, что в сочетании с частотой 3200 МГц даёт сбалансированный показатель латентности. Рабочее напряжение 1.35 В является стандартным для модулей DDR4, работающих на повышенных частотах. Комплект поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить в BIOS профиль с оптимизированными настройками и выйти на заявленные параметры 3200 МГц и CL16 без ручного разгона, обеспечивая заявленную производительность.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами Intel (чипсеты серий 300, 400, 500, 600, 700) и AMD (AM4, AM5), поддерживающими стандарт DDR4. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как они несовместимы с предыдущим поколением DDR3 или новым DDR5. Для гарантированной работы на частоте 3200 МГц через XMP необходим процессор с поддержкой таких частот и материнская плата среднего или высокого уровня, базовые модели могут ограничивать максимальную скорость.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло при длительной высокой нагрузке, способствуя стабильной работе. Компактная высота планок практически исключает риск конфликта с массивными процессорными кулерами, что делает комплект универсальным для большинства корпусов. Подсветка отсутствует, что будет плюсом для пользователей, которые ценят минимализм и не планируют создавать сборку с RGB-освещением.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух абсолютно идентичных модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на производительность процессора. Для правильной активации двухканального режима планки необходимо устанавливать в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это несовместимость с платформами, рассчитанными на DDR3 или DDR5, поэтому проверьте поколение памяти, поддерживаемое вашей материнской платой. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц необходимо активировать профиль XMP в BIOS/UEFI, иначе память будет работать на стандартной для DDR4 частоте, обычно 2133 или 2400 МГц. Этот комплект - отличный выбор для сбалансированной сборки игрового или рабочего ПК, где важны и объём, и скорость; тем, кто планирует экстремальный разгон или ищет максимально бюджетный вариант для офиса, стоит рассмотреть другие модели.
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Для кого и под какие задачи
Данный комплект из двух модулей DDR4 суммарным объёмом 32 ГБ ориентирован на опытных пользователей, которые хотят собрать мощный и долговечный компьютер для ресурсоёмких задач. Он идеально подойдёт для современных игровых ПК, обеспечивая плавный геймплей даже в требовательных проектах, а также для рабочих станций, занятых монтажом видео, 3D-рендерингом или работой с виртуальными машинами. Для офисной работы или базового домашнего ПК этот объём и скорость избыточны, но для серьёзной многозадачности и сложных вычислений они предоставляют отличный запас на годы вперёд.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая является современным и широко распространённым решением для настольных компьютеров. Это поколение обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшей DDR3. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что модули предназначены исключительно для настольных материнских плат, их физически невозможно установить в слоты для ноутбучной памяти SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Каждая планка в комплекте имеет объём 16 ГБ, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 3200 МГц относится к высокому диапазону для платформы DDR4 и заметно увеличивает скорость обмена данными между процессором и памятью. В играх это может выражаться в небольшом, но стабильном приросте кадров в секунду, особенно при использовании мощной видеокарты, а в профессиональных приложениях - в ускорении обработки больших файлов и повышении общей отзывчивости системы при переключении между программами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевой тайминг CAS Latency (CL) для этой памяти составляет 16, что в сочетании с частотой 3200 МГц даёт сбалансированный показатель латентности. Рабочее напряжение 1.35 В является стандартным для модулей DDR4, работающих на повышенных частотах. Комплект поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить в BIOS профиль с оптимизированными настройками и выйти на заявленные параметры 3200 МГц и CL16 без ручного разгона, обеспечивая заявленную производительность.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами Intel (чипсеты серий 300, 400, 500, 600, 700) и AMD (AM4, AM5), поддерживающими стандарт DDR4. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как они несовместимы с предыдущим поколением DDR3 или новым DDR5. Для гарантированной работы на частоте 3200 МГц через XMP необходим процессор с поддержкой таких частот и материнская плата среднего или высокого уровня, базовые модели могут ограничивать максимальную скорость.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло при длительной высокой нагрузке, способствуя стабильной работе. Компактная высота планок практически исключает риск конфликта с массивными процессорными кулерами, что делает комплект универсальным для большинства корпусов. Подсветка отсутствует, что будет плюсом для пользователей, которые ценят минимализм и не планируют создавать сборку с RGB-освещением.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух абсолютно идентичных модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на производительность процессора. Для правильной активации двухканального режима планки необходимо устанавливать в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это несовместимость с платформами, рассчитанными на DDR3 или DDR5, поэтому проверьте поколение памяти, поддерживаемое вашей материнской платой. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц необходимо активировать профиль XMP в BIOS/UEFI, иначе память будет работать на стандартной для DDR4 частоте, обычно 2133 или 2400 МГц. Этот комплект - отличный выбор для сбалансированной сборки игрового или рабочего ПК, где важны и объём, и скорость; тем, кто планирует экстремальный разгон или ищет максимально бюджетный вариант для офиса, стоит рассмотреть другие модели.
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