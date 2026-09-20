Оперативная память Kingston DIMM 32GB DDR4-3600 K2 (KF436C18BB2AK2/32)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston DIMM 32GB DDR4-3600 K2 (KF436C18BB2AK2/32)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти создан для пользователей, которые стремятся к сбалансированной и отзывчивой производительности в играх и серьёзной работе. Два модуля по 16 ГБ каждый, работающие в двухканальном режиме на частоте 3600 МГц, идеально подойдут для сборки нового игрового ПК среднего и высокого уровня, а также для рабочих станций, где важна многозадачность – например, одновременная работа с десятками вкладок браузера, потоковым софтом, графическими редакторами или несложным монтажом видео. Для офисных задач этот объём будет избыточен, а для профессионального рендера 3D-сцен или работы с огромными базами данных в будущем может потребоваться ещё больший объём, но для большинства современных сценариев 32 ГБ – это комфортный запас на годы вперёд.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает совместимость с подавляющим большинством современных настольных платформ на процессорах Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen на сокетах AM4. Это поколение обеспечивает более высокую пропускную способность и меньшее рабочее напряжение по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что планки предназначены для установки в стандартные слоты настольных материнских плат и не подойдут для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект предлагает суммарный объём в 32 ГБ, разделённый на две планки. Частота 3600 МГц является отличным выбором для современных систем, особенно для процессоров AMD Ryzen, архитектура которых чувствительна к скорости памяти. В играх эта частота способна уменьшить задержки и повысить количество кадров в секунду, особенно в паре с мощной видеокартой. При работе с большими файлами, таблицами или в средах разработки высокая пропускная способность делает интерфейс более плавным и сокращает время ожидания при обработке данных.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти указаны как CL18, что является типичным и сбалансированным значением для частоты 3600 МГц в сегменте, ориентированном на доступную производительность. Более низкие тайминги уменьшают латентность, но данный комплект делает ставку на высокую частоту при разумной задержке. Для работы на заявленной скорости модули используют напряжение 1.35 В и поддерживают технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически применять оптимальные настройки разгона в BIOS материнской платы одним кликом, избавляя пользователя от ручных манипуляций.
Совместимость с платформой
Ключевой момент – убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DDR4 и официально поддерживает частоту 3600 МГц в спецификациях. Для платформ AMD Ryzen частоты около 3600 МГц часто считаются «золотой серединой» для максимальной производительности Infinity Fabric. На старых или бюджетных платах с чипсетами H410, A320 или H510 для достижения такой частоты может потребоваться ручной разгон, а в некоторых случаях она может быть недоступна, поэтому всегда сверяйтесь со списком совместимости (QVL) на сайте производителя материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данные модули памяти Kingston оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами. Их основная задача – эффективно рассеивать тепло, которое выделяется при работе на высокой частоте под нагрузкой, обеспечивая стабильность. Компактная высота планок – это значимое преимущество, так как она практически исключает риск конфликта с массивными башенными кулерами процессора, что позволяет использовать комплект в самых разных корпусах и сборках без ограничений по пространству. Подсветка в этой модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных систем.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что специально предназначено для активации двухканального режима работы. Этот режим позволяет процессору работать с памятью по двум параллельным каналам, значительно увеличивая эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальной конфигурацией. Для правильной активации двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2 согласно руководству пользователя.
Важные нюансы перед покупкой
Помните, что модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами DDR3 или DDR5. Даже при поддержке XMP выход на стабильную работу на 3600 МГц зависит от возможностей контроллера памяти вашего процессора и качества материнской платы. Не рекомендуется смешивать этот комплект с другими модулями, имеющими отличные тайминги или частоту, так как это может привести к нестабильности системы. Этот комплект – оптимальный выбор для тех, кто ищет надёжный, быстрый и солидный по объёму набор памяти для современной игровой или рабочей системы без излишеств в виде подсветки.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти создан для пользователей, которые стремятся к сбалансированной и отзывчивой производительности в играх и серьёзной работе. Два модуля по 16 ГБ каждый, работающие в двухканальном режиме на частоте 3600 МГц, идеально подойдут для сборки нового игрового ПК среднего и высокого уровня, а также для рабочих станций, где важна многозадачность – например, одновременная работа с десятками вкладок браузера, потоковым софтом, графическими редакторами или несложным монтажом видео. Для офисных задач этот объём будет избыточен, а для профессионального рендера 3D-сцен или работы с огромными базами данных в будущем может потребоваться ещё больший объём, но для большинства современных сценариев 32 ГБ – это комфортный запас на годы вперёд.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает совместимость с подавляющим большинством современных настольных платформ на процессорах Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen на сокетах AM4. Это поколение обеспечивает более высокую пропускную способность и меньшее рабочее напряжение по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что планки предназначены для установки в стандартные слоты настольных материнских плат и не подойдут для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект предлагает суммарный объём в 32 ГБ, разделённый на две планки. Частота 3600 МГц является отличным выбором для современных систем, особенно для процессоров AMD Ryzen, архитектура которых чувствительна к скорости памяти. В играх эта частота способна уменьшить задержки и повысить количество кадров в секунду, особенно в паре с мощной видеокартой. При работе с большими файлами, таблицами или в средах разработки высокая пропускная способность делает интерфейс более плавным и сокращает время ожидания при обработке данных.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти указаны как CL18, что является типичным и сбалансированным значением для частоты 3600 МГц в сегменте, ориентированном на доступную производительность. Более низкие тайминги уменьшают латентность, но данный комплект делает ставку на высокую частоту при разумной задержке. Для работы на заявленной скорости модули используют напряжение 1.35 В и поддерживают технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически применять оптимальные настройки разгона в BIOS материнской платы одним кликом, избавляя пользователя от ручных манипуляций.
Совместимость с платформой
Ключевой момент – убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DDR4 и официально поддерживает частоту 3600 МГц в спецификациях. Для платформ AMD Ryzen частоты около 3600 МГц часто считаются «золотой серединой» для максимальной производительности Infinity Fabric. На старых или бюджетных платах с чипсетами H410, A320 или H510 для достижения такой частоты может потребоваться ручной разгон, а в некоторых случаях она может быть недоступна, поэтому всегда сверяйтесь со списком совместимости (QVL) на сайте производителя материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данные модули памяти Kingston оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами. Их основная задача – эффективно рассеивать тепло, которое выделяется при работе на высокой частоте под нагрузкой, обеспечивая стабильность. Компактная высота планок – это значимое преимущество, так как она практически исключает риск конфликта с массивными башенными кулерами процессора, что позволяет использовать комплект в самых разных корпусах и сборках без ограничений по пространству. Подсветка в этой модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных систем.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что специально предназначено для активации двухканального режима работы. Этот режим позволяет процессору работать с памятью по двум параллельным каналам, значительно увеличивая эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальной конфигурацией. Для правильной активации двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2 согласно руководству пользователя.
Важные нюансы перед покупкой
Помните, что модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами DDR3 или DDR5. Даже при поддержке XMP выход на стабильную работу на 3600 МГц зависит от возможностей контроллера памяти вашего процессора и качества материнской платы. Не рекомендуется смешивать этот комплект с другими модулями, имеющими отличные тайминги или частоту, так как это может привести к нестабильности системы. Этот комплект – оптимальный выбор для тех, кто ищет надёжный, быстрый и солидный по объёму набор памяти для современной игровой или рабочей системы без излишеств в виде подсветки.
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