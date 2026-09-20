Описание товара Оперативная память A-Data DIMM 64GB DDR5-6000 K2 (AX5U6000C3032G-DCLAWH)

Для кого и под какие задачи

Комплект оперативной памяти A-Data объемом 64 ГБ создан для пользователей, которым необходим серьезный запас производительности для работы с ресурсоемкими приложениями и многозадачности. Он идеально подойдет для сборки мощной рабочей станции для видеомонтажа, 3D-рендеринга, работы с виртуальными машинами или сложными инженерными проектами, где объем памяти критически важен. Для современных игр в разрешении 4K и выше этого объема более чем достаточно, он позволит играть, не закрывая фоновые приложения, стримить и держать открытыми десятки вкладок браузера без малейших подтормаживаний.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами память стандарта DDR5, что означает принадлежность к самому современному поколению оперативной памяти для настольных ПК. Этот тип памяти обеспечивает значительно более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предшествующим DDR4. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение модулей для установки в стандартные слоты настольных материнских плат, поддерживающих только DDR5, поэтому важно убедиться в совместимости вашей платформы.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме дает 64 ГБ — объем, который с запасом перекрывает потребности большинства профессиональных и игровых задач на годы вперед. Базовая частота DDR5 составляет 4800 МГц, но данный набор способен работать на эффективной частоте 6000 МГц благодаря поддержке профилей разгона. Такая скорость существенно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость в тяжелых программах и общую плавность работы системы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL30-38-38-76, где первое число (CL30) указывает на CAS Latency — задержку в тактах. Для частоты 6000 МГц тайминги CL30 являются сбалансированными и демонстрируют хорошее соотношение скорости и латентности. Для стабильной работы на заявленных высоких частотах модули используют напряжение 1.35 В. Ключевая особенность — поддержка профиля Intel XMP 3.0, который позволяет в один клик в BIOS/UEFI материнской платы выставить оптимальные частоту, тайминги и напряжение, избавляя от необходимости сложного ручного разгона.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами, использующими процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии (AM5) и новее, при условии установки в материнскую плату с соответствующими слотами DDR5. Однако важно помнить, что максимальная поддерживаемая процессором и чипсетом частота может варьироваться, и для активации профиля XMP на 6000 МГц может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые эффективно рассеивают тепло, возникающее при работе на высоких частотах под нагрузкой, способствуя долгосрочной стабильности. Конструкция радиаторов достаточно компактна, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами процессора. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает комплект оптимальным выбором для лаконичных, строгих или профессиональных сборок, где акцент делается на стабильность, а не на визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально нацелено на активацию двухканального режима работы. Двухканальный режим позволяет процессору работать с двумя планками памяти одновременно, практически удваивая эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Для корректной активации двухканального режима планки следует устанавливать в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвертый слоты.

Важные нюансы перед покупкой

Главное, на что стоит обратить внимание — это абсолютная несовместимость памяти DDR5 со слотами и платами, предназначенными для DDR4 или DDR3. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5. Для выхода на заявленные 6000 МГц через XMP необходима материнская плата среднего или высокого класса с качественной разводкой питания памяти, так как на базовых моделях стабильная работа на таких частотах не гарантирована. Этот комплект — отличный выбор для создания производительной и долговечной системы, но если ваши задачи ограничены офисной работой и интернет-серфингом, такой объем и скорость будут избыточны, и можно рассмотреть более доступные варианты DDR4 или DDR5 меньшего объема.