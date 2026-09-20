Описание товара Оперативная память A-Data DIMM 64GB DDR5-6400 K (AX5U6400C3232G-DCLARWH)

Для кого и под какие задачи

Данный комплект оперативной памяти объемом 64 ГБ рассчитан на создателей контента, инженеров и требовательных геймеров, которые работают с ресурсоемкими задачами параллельно. Он идеально подходит для профессиональных рабочих станций, занятых 3D-рендерингом, компиляцией кода и обработкой видео в высоком разрешении, где большой объем ОЗУ критически важен. Для современных игр с открытым миром и стриминга этот объем обеспечит комфортный запас, исключая подгрузки текстур с диска, но если ваш фокус — исключительно игры, то приоритет может сместиться в сторону комплектов с более высокой частотой при меньшем объеме.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, который представляет собой новейшее поколение для настольных ПК, предлагающее существенный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4. Форм-фактор DIMM четко указывает, что это планка для классических системных блоков, и она физически не подойдет для ноутбуков или компактных ПК, где используются модули SO-DIMM. Установка возможна только в материнские платы, оснащенные слотами именно под DDR5, так как совместимость между поколениями DDR4 и DDR5 отсутствует.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме дает 64 ГБ — этого более чем достаточно для работы с несколькими виртуальными машинами, огромными проектами в графических редакторах или для кэширования данных профессиональных приложений. Частота 6400 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую ускоряет обмен данными между процессором и памятью, снижая задержки в CPU-зависимых играх и тяжелых вычислениях. Такой баланс объема и скорости делает систему исключительно отзывчивой в условиях многозадачности, когда одновременно запущены браузер с десятками вкладок, мессенджеры и фоновый рендер.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля, указанные как CL32, в сочетании с частотой 6400 МГц формируют хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью, что важно для общей отзывчивости системы. Для достижения заявленных характеристик память поддерживает профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически разогнать ее до 6400 МГц через простой выбор соответствующего пункта в BIOS материнской платы, избавляя от необходимости ручной настройки напряжения и таймингов. Рабочее напряжение, как правило, у DDR5 ниже, чем у предыдущих поколений, что способствует снижению общего энергопотребления и тепловыделения.

Совместимость с платформой

Данный комплект предназначен для современных платформ на базе процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений, а также совместимых с DDR5 платформ AMD Ryzen 7000 серии и новее. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DDR5 и в списке поддерживаемых модулей (QVL) заявлена работа на частоте 6400 МГц, особенно при использовании всех четырех слотов. Для стабильной работы на высоких частотах также может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, возникающее при высокой нагрузке и работе на частоте 6400 МГц, что способствует долгосрочной стабильности. Классический дизайн радиаторов без чрезмерно массивных элементов минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами центрального процессора. В данном исполнении подсветка RGB отсутствует, что делает память отличным выбором для минималистичных или профессиональных сборок, где во главе угла стоят надежность и производительность, а не визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в комплекте из двух идентичных модулей по 32 ГБ, что изначально позволяет задействовать двухканальный режим работы, удваивающий эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным. Для активации этого режима планки следует устанавливать в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2. Если в будущем вы планируете расширить объем до 128 ГБ, рекомендуется докупать идентичный комплект, но смешивание даже модулей с одинаковыми маркировками от разных партий иногда может привести к необходимости ручной настройки параметров для стабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение — это строгая несовместимость с платформами под DDR4, поэтому перед покупкой дважды проверьте поколение памяти, поддерживаемое вашей материнской платой и процессором. Даже при поддержке DDR5 выход на частоту 6400 МГц не гарантирован на всех платах, особенно на базовых чипсетах или при заполнении всех четырех слотов, где контроллер памяти может потребовать снижения частоты. Этот комплект оптимален для пользователей, которым нужен солидный объем и высокая скорость для профессиональных задач и продвинутых игровых систем, в то время как для офисных ПК он будет избыточным, а для энтузиастов, гонящихся за абсолютными рекордами частоты, могут быть интересны комплекты с более агрессивными таймингами.