Top.Mail.Ru
Оперативная память A-Data DIMM 64GB DDR5-6400 K (AX5U6400C3232G-DCLARWH) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Оперативная память A-Data DIMM 64GB DDR5-6400 K (AX5U6400C3232G-DCLARWH)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Оперативная память A-Data DIMM 64GB DDR5-6400 K (AX5U6400C3232G-DCLARWH)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
Тайминги
32-39-39
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
79 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661381
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
CAS Latency (CL), тактов
32
Тайминги
32-39-39
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Напряжение питания
1, 4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Оперативная память A-Data DIMM 64GB DDR5-6400 K (AX5U6400C3232G-DCLARWH)

Для кого и под какие задачи

Данный комплект оперативной памяти объемом 64 ГБ рассчитан на создателей контента, инженеров и требовательных геймеров, которые работают с ресурсоемкими задачами параллельно. Он идеально подходит для профессиональных рабочих станций, занятых 3D-рендерингом, компиляцией кода и обработкой видео в высоком разрешении, где большой объем ОЗУ критически важен. Для современных игр с открытым миром и стриминга этот объем обеспечит комфортный запас, исключая подгрузки текстур с диска, но если ваш фокус — исключительно игры, то приоритет может сместиться в сторону комплектов с более высокой частотой при меньшем объеме.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, который представляет собой новейшее поколение для настольных ПК, предлагающее существенный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4. Форм-фактор DIMM четко указывает, что это планка для классических системных блоков, и она физически не подойдет для ноутбуков или компактных ПК, где используются модули SO-DIMM. Установка возможна только в материнские платы, оснащенные слотами именно под DDR5, так как совместимость между поколениями DDR4 и DDR5 отсутствует.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме дает 64 ГБ — этого более чем достаточно для работы с несколькими виртуальными машинами, огромными проектами в графических редакторах или для кэширования данных профессиональных приложений. Частота 6400 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую ускоряет обмен данными между процессором и памятью, снижая задержки в CPU-зависимых играх и тяжелых вычислениях. Такой баланс объема и скорости делает систему исключительно отзывчивой в условиях многозадачности, когда одновременно запущены браузер с десятками вкладок, мессенджеры и фоновый рендер.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля, указанные как CL32, в сочетании с частотой 6400 МГц формируют хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью, что важно для общей отзывчивости системы. Для достижения заявленных характеристик память поддерживает профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически разогнать ее до 6400 МГц через простой выбор соответствующего пункта в BIOS материнской платы, избавляя от необходимости ручной настройки напряжения и таймингов. Рабочее напряжение, как правило, у DDR5 ниже, чем у предыдущих поколений, что способствует снижению общего энергопотребления и тепловыделения.

Совместимость с платформой

Данный комплект предназначен для современных платформ на базе процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений, а также совместимых с DDR5 платформ AMD Ryzen 7000 серии и новее. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DDR5 и в списке поддерживаемых модулей (QVL) заявлена работа на частоте 6400 МГц, особенно при использовании всех четырех слотов. Для стабильной работы на высоких частотах также может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, возникающее при высокой нагрузке и работе на частоте 6400 МГц, что способствует долгосрочной стабильности. Классический дизайн радиаторов без чрезмерно массивных элементов минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами центрального процессора. В данном исполнении подсветка RGB отсутствует, что делает память отличным выбором для минималистичных или профессиональных сборок, где во главе угла стоят надежность и производительность, а не визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в комплекте из двух идентичных модулей по 32 ГБ, что изначально позволяет задействовать двухканальный режим работы, удваивающий эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным. Для активации этого режима планки следует устанавливать в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2. Если в будущем вы планируете расширить объем до 128 ГБ, рекомендуется докупать идентичный комплект, но смешивание даже модулей с одинаковыми маркировками от разных партий иногда может привести к необходимости ручной настройки параметров для стабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение — это строгая несовместимость с платформами под DDR4, поэтому перед покупкой дважды проверьте поколение памяти, поддерживаемое вашей материнской платой и процессором. Даже при поддержке DDR5 выход на частоту 6400 МГц не гарантирован на всех платах, особенно на базовых чипсетах или при заполнении всех четырех слотов, где контроллер памяти может потребовать снижения частоты. Этот комплект оптимален для пользователей, которым нужен солидный объем и высокая скорость для профессиональных задач и продвинутых игровых систем, в то время как для офисных ПК он будет избыточным, а для энтузиастов, гонящихся за абсолютными рекордами частоты, могут быть интересны комплекты с более агрессивными таймингами.

Отзывы о товаре Оперативная память A-Data DIMM 64GB DDR5-6400 K (AX5U6400C3232G-DCLARWH)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Тактовая частота
6400
Пропускная способность, Мб/с
51200
CAS Latency (CL), тактов
32
Тайминги
32-39-39
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Развернуть
Напряжение питания
1, 4
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Данный комплект оперативной памяти объемом 64 ГБ рассчитан на создателей контента, инженеров и требовательных геймеров, которые работают с ресурсоемкими задачами параллельно. Он идеально подходит для профессиональных рабочих станций, занятых 3D-рендерингом, компиляцией кода и обработкой видео в высоком разрешении, где большой объем ОЗУ критически важен. Для современных игр с открытым миром и стриминга этот объем обеспечит комфортный запас, исключая подгрузки текстур с диска, но если ваш фокус — исключительно игры, то приоритет может сместиться в сторону комплектов с более высокой частотой при меньшем объеме.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, который представляет собой новейшее поколение для настольных ПК, предлагающее существенный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4. Форм-фактор DIMM четко указывает, что это планка для классических системных блоков, и она физически не подойдет для ноутбуков или компактных ПК, где используются модули SO-DIMM. Установка возможна только в материнские платы, оснащенные слотами именно под DDR5, так как совместимость между поколениями DDR4 и DDR5 отсутствует.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме дает 64 ГБ — этого более чем достаточно для работы с несколькими виртуальными машинами, огромными проектами в графических редакторах или для кэширования данных профессиональных приложений. Частота 6400 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую ускоряет обмен данными между процессором и памятью, снижая задержки в CPU-зависимых играх и тяжелых вычислениях. Такой баланс объема и скорости делает систему исключительно отзывчивой в условиях многозадачности, когда одновременно запущены браузер с десятками вкладок, мессенджеры и фоновый рендер.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля, указанные как CL32, в сочетании с частотой 6400 МГц формируют хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью, что важно для общей отзывчивости системы. Для достижения заявленных характеристик память поддерживает профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически разогнать ее до 6400 МГц через простой выбор соответствующего пункта в BIOS материнской платы, избавляя от необходимости ручной настройки напряжения и таймингов. Рабочее напряжение, как правило, у DDR5 ниже, чем у предыдущих поколений, что способствует снижению общего энергопотребления и тепловыделения.

Совместимость с платформой

Данный комплект предназначен для современных платформ на базе процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений, а также совместимых с DDR5 платформ AMD Ryzen 7000 серии и новее. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DDR5 и в списке поддерживаемых модулей (QVL) заявлена работа на частоте 6400 МГц, особенно при использовании всех четырех слотов. Для стабильной работы на высоких частотах также может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, возникающее при высокой нагрузке и работе на частоте 6400 МГц, что способствует долгосрочной стабильности. Классический дизайн радиаторов без чрезмерно массивных элементов минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами центрального процессора. В данном исполнении подсветка RGB отсутствует, что делает память отличным выбором для минималистичных или профессиональных сборок, где во главе угла стоят надежность и производительность, а не визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в комплекте из двух идентичных модулей по 32 ГБ, что изначально позволяет задействовать двухканальный режим работы, удваивающий эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным. Для активации этого режима планки следует устанавливать в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2. Если в будущем вы планируете расширить объем до 128 ГБ, рекомендуется докупать идентичный комплект, но смешивание даже модулей с одинаковыми маркировками от разных партий иногда может привести к необходимости ручной настройки параметров для стабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение — это строгая несовместимость с платформами под DDR4, поэтому перед покупкой дважды проверьте поколение памяти, поддерживаемое вашей материнской платой и процессором. Даже при поддержке DDR5 выход на частоту 6400 МГц не гарантирован на всех платах, особенно на базовых чипсетах или при заполнении всех четырех слотов, где контроллер памяти может потребовать снижения частоты. Этот комплект оптимален для пользователей, которым нужен солидный объем и высокая скорость для профессиональных задач и продвинутых игровых систем, в то время как для офисных ПК он будет избыточным, а для энтузиастов, гонящихся за абсолютными рекордами частоты, могут быть интересны комплекты с более агрессивными таймингами.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память A-Data DIMM 64GB DDR5-6400 K (AX5U6400C3232G-DCLARWH) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...