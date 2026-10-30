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Мини циркулярная аккумуляторная ручная пила DCS571N, 18 В, 115 мм DCS571N-XJ DeWalt купить с доставкой в Москве
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Мини циркулярная аккумуляторная ручная пила DCS571N, 18 В, 115 мм DCS571N-XJ DeWalt

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Мини циркулярная аккумуляторная ручная пила DCS571N, 18 В, 115 мм DCS571N-XJ DeWalt - фото 1
Мини циркулярная аккумуляторная ручная пила DCS571N, 18 В, 115 мм DCS571N-XJ DeWalt - фото 2
Мини циркулярная аккумуляторная ручная пила DCS571N, 18 В, 115 мм DCS571N-XJ DeWalt - фото 3
Мини циркулярная аккумуляторная ручная пила DCS571N, 18 В, 115 мм DCS571N-XJ DeWalt - фото 4
Мини циркулярная аккумуляторная ручная пила DCS571N, 18 В, 115 мм DCS571N-XJ DeWalt - фото 5
Мини циркулярная аккумуляторная ручная пила DCS571N, 18 В, 115 мм DCS571N-XJ DeWalt - фото 6
Мини циркулярная аккумуляторная ручная пила DCS571N, 18 В, 115 мм DCS571N-XJ DeWalt - фото 7
Мини циркулярная аккумуляторная ручная пила DCS571N, 18 В, 115 мм DCS571N-XJ DeWalt - фото 8
Мини циркулярная аккумуляторная ручная пила DCS571N, 18 В, 115 мм DCS571N-XJ DeWalt - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила циркулярная
  • Мини циркулярная аккумуляторная ручная пила DCS571N, 18 В, 115 мм DCS571N-XJ DeWalt - фото 1
  • Мини циркулярная аккумуляторная ручная пила DCS571N, 18 В, 115 мм DCS571N-XJ DeWalt - фото 2
  • Мини циркулярная аккумуляторная ручная пила DCS571N, 18 В, 115 мм DCS571N-XJ DeWalt - фото 3
  • Мини циркулярная аккумуляторная ручная пила DCS571N, 18 В, 115 мм DCS571N-XJ DeWalt - фото 4
  • Мини циркулярная аккумуляторная ручная пила DCS571N, 18 В, 115 мм DCS571N-XJ DeWalt - фото 5
  • Мини циркулярная аккумуляторная ручная пила DCS571N, 18 В, 115 мм DCS571N-XJ DeWalt - фото 6
  • Мини циркулярная аккумуляторная ручная пила DCS571N, 18 В, 115 мм DCS571N-XJ DeWalt - фото 7
  • Мини циркулярная аккумуляторная ручная пила DCS571N, 18 В, 115 мм DCS571N-XJ DeWalt - фото 8
  • Мини циркулярная аккумуляторная ручная пила DCS571N, 18 В, 115 мм DCS571N-XJ DeWalt - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 290 руб. 
Начислим 437 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 661349
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мини циркулярная аккумуляторная ручная пила DCS571N, 18 В, 115 мм DCS571N-XJ DeWalt
27 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Пила циркулярная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х16х13
Вес, кг.
3.2

Описание товара Мини циркулярная аккумуляторная ручная пила DCS571N, 18 В, 115 мм DCS571N-XJ DeWalt

Циркулярная пила DEWALT 18 В XR DCS571N-XJ используется для резки дерева, фанеры, ОСБ и ЦСП плит. Не зависит от наличия электросети благодаря питанию от аккумулятора.



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Мини циркулярная аккумуляторная ручная пила DCS571N, 18 В, 115 мм DCS571N-XJ DeWalt




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Пила циркулярная
Страна производитель
Китай
Описание
Циркулярная пила DEWALT 18 В XR DCS571N-XJ используется для резки дерева, фанеры, ОСБ и ЦСП плит. Не зависит от наличия электросети благодаря питанию от аккумулятора.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мини циркулярная аккумуляторная ручная пила DCS571N, 18 В, 115 мм DCS571N-XJ DeWalt - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 27290 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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