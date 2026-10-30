Мини циркулярная аккумуляторная ручная пила DCS571N, 18 В, 115 мм DCS571N-XJ DeWalt
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Характеристики
Тип товара
Пила циркулярная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 290 руб.
В наличии
Код товара: 661349
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Загружаем...
27 290 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила циркулярная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х16х13
Вес, кг.
3.2
Описание товара Мини циркулярная аккумуляторная ручная пила DCS571N, 18 В, 115 мм DCS571N-XJ DeWalt
Циркулярная пила DEWALT 18 В XR DCS571N-XJ используется для резки дерева, фанеры, ОСБ и ЦСП плит. Не зависит от наличия электросети благодаря питанию от аккумулятора.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
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Циркулярная пила DEWALT 18 В XR DCS571N-XJ используется для резки дерева, фанеры, ОСБ и ЦСП плит. Не зависит от наличия электросети благодаря питанию от аккумулятора.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
Мини циркулярная аккумуляторная ручная пила DCS571N, 18 В, 115 мм DCS571N-XJ DeWalt - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 27290 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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