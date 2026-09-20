Аккумулятор XR FLEXVOLT Li-Ion 18В, 12 Ач / 54В, 4.0 Ач DCB548 DeWalt

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Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
18
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 661348
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Запатентованная система совместимости батареи FLEXVOLT как с техникой, работающей напряжении 54 Вольта так и с техникой, работающей на напряжении 18 Вольт. Li-Ion ячейки без эффекта памяти. Содержит только высококачественные Li-Ion ячейки, которые имеют до 2000 циклов заряда-разряда, устраняют эффект памяти и сводят к минимуму саморазряд. Индивидуальное управление зарядом каждой ячейки дает более полный заряд аккумулятора и увеличивает срок службы аккумулятора. Защита от перегрева при зарядке и разрядке для обеспечения безопасности и предотвращения повреждения. Защита от перезаряда для сохранения количества циклов заряда-разряда. Защита от переразряда для надежности старта последующего заряда.
Запатентованная система совместимости батареи FLEXVOLT как с техникой, работающей напряжении 54 Вольта так и с техникой, работающей на напряжении 18 Вольт. Li-Ion ячейки без эффекта памяти. Содержит только высококачественные Li-Ion ячейки, которые имеют до 2000 циклов заряда-разряда, устраняют эффект памяти и сводят к минимуму саморазряд. Индивидуальное управление зарядом каждой ячейки дает более полный заряд аккумулятора и увеличивает срок службы аккумулятора. Защита от перегрева при зарядке и разрядке для обеспечения безопасности и предотвращения повреждения. Защита от перезаряда для сохранения количества циклов заряда-разряда. Защита от переразряда для надежности старта последующего заряда.
Аккумулятор XR FLEXVOLT Li-Ion 18В, 12 Ач / 54В, 4.0 Ач DCB548 DeWalt - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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