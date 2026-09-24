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Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-12 CP/N1_24Y купить с доставкой в Москве
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Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-12 CP/N1_24Y

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Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-12 CP/N1_24Y - фото 1
Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-12 CP/N1_24Y - фото 2
Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-12 CP/N1_24Y - фото 3
Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-12 CP/N1_24Y - фото 4
Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-12 CP/N1_24Y - фото 5
Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-12 CP/N1_24Y - фото 6
Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-12 CP/N1_24Y - фото 7
Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-12 CP/N1_24Y - фото 8
Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-12 CP/N1_24Y - фото 9
Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-12 CP/N1_24Y - фото 10
Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-12 CP/N1_24Y - фото 11
Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-12 CP/N1_24Y - фото 12
Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-12 CP/N1_24Y - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кондиционеры мобильные
Тип хладагента
R410A
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
30
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.5
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
  • Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-12 CP/N1_24Y - фото 1
  • Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-12 CP/N1_24Y - фото 2
  • Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-12 CP/N1_24Y - фото 3
  • Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-12 CP/N1_24Y - фото 4
  • Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-12 CP/N1_24Y - фото 5
  • Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-12 CP/N1_24Y - фото 6
  • Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-12 CP/N1_24Y - фото 7
  • Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-12 CP/N1_24Y - фото 8
  • Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-12 CP/N1_24Y - фото 9
  • Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-12 CP/N1_24Y - фото 10
  • Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-12 CP/N1_24Y - фото 11
  • Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-12 CP/N1_24Y - фото 12
  • Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-12 CP/N1_24Y - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
36 091 руб.  45 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661264
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Кондиционеры мобильные
Тип хладагента
R410A
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
Воздуховод для вывода горячего воздуха, Моющийся воздушный фильтр, Оконный переходник, Шасси, Пульт ДУ
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
30
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
150
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
1.5
Макс. уровень шума, дБ
52
Режим защиты от замерзания
Да
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.5
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
470
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
1450
Номинальный ток, A
6.6
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
44
Высота внутреннего блока, см
34
Глубина внутреннего блока, см
83
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х48х44
Вес, кг.
33

Описание товара Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-12 CP/N1_24Y

Серия Aura это продвинутые мобильные кондиционеры с расширенным функционалом. Модель BPAC-09 CP/N124Y мощностью 3,5 кВт предназначена для охлаждения помещений площадью до 30м2. Функция управления по Wi-Fi позволяет контролировать работу прибора с помощью вашего смартфона, где бы вы ни находились. А три возможные скорости вентилятора, 24-часовой таймер, автоматическое покачивание жалюзи AUTO-SWING, информативный ЖК-дисплей и эргономичный пульт - все это делает управление прибором максимально удобным. Характеристики: Эффективен для помещ. площадью до: 30 м2 Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха: 150 мм Количество ступеней фильтрации: 1 Длина воздуховода для вывода горячего воздуха: 1.5 м Макс. уровень шума: 52 дБ Объем емкости для конденсата: 0.3 л Режим защиты от замерзания Управление Вид управления: дистанционное беспроводное Управление c мобильного приложения по Wi-Fi Wi-Fi модуль: встроенный Работает с Tuya Smart Life Таймер на включение Таймер на отключение Регулировка положения жалюзи с пульта Точность установки температуры: 1,0 С Производительность Макс. производительность осушения: 23 л/сут Макс. производительность охлаждения: 3.5 кВт Макс. производительность охлаждения: 12000 BTU Макс. поток отработанного воздуха: 470 м³/час Производительность по воздуху: 360 м3/час Режимы Количество скоростей воздушного потока: 3 Режим вентиляции Режим осушения Индикация Цифровой дисплей Индикация включения Индикация режимов работы Индикация заполнения емкости Функции Авторестарт при отключении питания Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом Защита и безопасность Класс энергоэффективности: A Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом Класс пылевлагозащищенности: IPX0 Система самодиагностики неисправности Монтажные Вариант размещения: вертикальное Базовая мощность кондиционера (охлаждение): 12 000 BTU Макс. потребляемая мощность: 1.45 кВт Номинальный ток: 6.6 А Напряжение электропитания: 220 - 240 В

Отзывы о товаре Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-12 CP/N1_24Y




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Кондиционеры мобильные
Тип хладагента
R410A
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
Воздуховод для вывода горячего воздуха, Моющийся воздушный фильтр, Оконный переходник, Шасси, Пульт ДУ
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
30
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
150
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
1.5
Макс. уровень шума, дБ
52
Режим защиты от замерзания
Да
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.5
Развернуть
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
470
Количество скоростей воздушного потока
3
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
1450
Номинальный ток, A
6.6
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
44
Высота внутреннего блока, см
34
Глубина внутреннего блока, см
83
Страна производитель
Китай
Описание
Серия Aura это продвинутые мобильные кондиционеры с расширенным функционалом. Модель BPAC-09 CP/N124Y мощностью 3,5 кВт предназначена для охлаждения помещений площадью до 30м2. Функция управления по Wi-Fi позволяет контролировать работу прибора с помощью вашего смартфона, где бы вы ни находились. А три возможные скорости вентилятора, 24-часовой таймер, автоматическое покачивание жалюзи AUTO-SWING, информативный ЖК-дисплей и эргономичный пульт - все это делает управление прибором максимально удобным. Характеристики: Эффективен для помещ. площадью до: 30 м2 Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха: 150 мм Количество ступеней фильтрации: 1 Длина воздуховода для вывода горячего воздуха: 1.5 м Макс. уровень шума: 52 дБ Объем емкости для конденсата: 0.3 л Режим защиты от замерзания Управление Вид управления: дистанционное беспроводное Управление c мобильного приложения по Wi-Fi Wi-Fi модуль: встроенный Работает с Tuya Smart Life Таймер на включение Таймер на отключение Регулировка положения жалюзи с пульта Точность установки температуры: 1,0 С Производительность Макс. производительность осушения: 23 л/сут Макс. производительность охлаждения: 3.5 кВт Макс. производительность охлаждения: 12000 BTU Макс. поток отработанного воздуха: 470 м³/час Производительность по воздуху: 360 м3/час Режимы Количество скоростей воздушного потока: 3 Режим вентиляции Режим осушения Индикация Цифровой дисплей Индикация включения Индикация режимов работы Индикация заполнения емкости Функции Авторестарт при отключении питания Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом Защита и безопасность Класс энергоэффективности: A Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом Класс пылевлагозащищенности: IPX0 Система самодиагностики неисправности Монтажные Вариант размещения: вертикальное Базовая мощность кондиционера (охлаждение): 12 000 BTU Макс. потребляемая мощность: 1.45 кВт Номинальный ток: 6.6 А Напряжение электропитания: 220 - 240 В
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Отзывы


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