Кондиционер мобильный Ballu Smart Inverter BPAC-12 IN/N6
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Характеристики
Тип товара
Кондиционеры мобильные
Тип хладагента
R290
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
30
Макс. производительность обогрева, кВт
2.93
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.5
Количество скоростей воздушного потока
4
Цифровой дисплей
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%52 200 руб. 68 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 661262
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кондиционеры мобильные
Тип хладагента
R290
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
воздуховод одноканальный с переходниками
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
30
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
150
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
1.5
Макс. уровень шума, дБ
39
Макс. производительность обогрева, кВт
2.93
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.5
Количество скоростей воздушного потока
4
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Цифровой дисплей
да
Класс энергоэффективности
A++
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Напряжение электропитания, В
240
Ширина внутреннего блока, см
45
Высота внутреннего блока, см
39
Глубина внутреннего блока, см
74.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х50х46
Вес, кг.
36
Описание товара Кондиционер мобильный Ballu Smart Inverter BPAC-12 IN/N6
Серия Smart Inverter – флагман среди мобильных кондиционеров Ballu. Использование инверторной технологии, отлично зарекомендовавшей себя в сплит системах позволяет достичь непревзойденного уровня энергоэффективности (EER A++) и низкого уровня шума (39 дБА). Прибор легко охладит помещение площадью до 30м2, потребляя при этом менее 1 кВт электроэнергии. Для максимально комфортной эксплуатации прибор может управляться через сеть Wi-Fi с помощью мобильного приложения. Прибор обладает широким набором дополнительных режимов и функций: работа на обогрев, ночной режим, режим «Турбо», автоматическое покачивание жалюзи.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
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Бренд
Тип товара
Кондиционеры мобильные
Тип хладагента
R290
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
воздуховод одноканальный с переходниками
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
30
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
150
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
1.5
Макс. уровень шума, дБ
39
Макс. производительность обогрева, кВт
2.93
Макс. производительность охлаждения, кВт
3.5
Развернуть
Количество скоростей воздушного потока
4
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Цифровой дисплей
да
Класс энергоэффективности
A++
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Напряжение электропитания, В
240
Ширина внутреннего блока, см
45
Высота внутреннего блока, см
39
Глубина внутреннего блока, см
74.5
Страна производитель
Китай
Серия Smart Inverter – флагман среди мобильных кондиционеров Ballu. Использование инверторной технологии, отлично зарекомендовавшей себя в сплит системах позволяет достичь непревзойденного уровня энергоэффективности (EER A++) и низкого уровня шума (39 дБА). Прибор легко охладит помещение площадью до 30м2, потребляя при этом менее 1 кВт электроэнергии. Для максимально комфортной эксплуатации прибор может управляться через сеть Wi-Fi с помощью мобильного приложения. Прибор обладает широким набором дополнительных режимов и функций: работа на обогрев, ночной режим, режим «Турбо», автоматическое покачивание жалюзи.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
Кондиционер мобильный Ballu Smart Inverter BPAC-12 IN/N6 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 52200 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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