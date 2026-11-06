Удлинитель SmartBuy 2 Sockets 5m SBE-16-2-05-Z
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Удлинитель SmartBuy 2 Sockets 5m SBE-16-2-05-Z
Сетевой удлинитель SmartBuy предназначен для подключения широкого спектра бытовой и электронной техники. Изделие оснащено 2 розетками с заземляющими контактами. Корпус удлинителя выполнен из ударопрочного и негорючего пластика. На задней стороне корпуса расположены специальные отверстия для крепления к стене или любой другой вертикальной поверхности. Шины контактных групп колодок изготовлены из латуни, что обеспечивает надежный электрический контакт. Удлинители снабжены проводом ПВС повышенной гибкости с двойной ПВХ изоляцией. Жилы проводов медные без примеси алюминия, это обеспечивает надежность и безопасность работы изделия.
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