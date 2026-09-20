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Умная лампочка Xiaomi Mi Smart LED Bulb Warm White GPX4026GL купить с доставкой в Москве
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Умная лампочка Xiaomi Mi Smart LED Bulb Warm White GPX4026GL

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Умная лампочка Xiaomi Mi Smart LED Bulb Warm White GPX4026GL - фото 1
Умная лампочка Xiaomi Mi Smart LED Bulb Warm White GPX4026GL - фото 2
Умная лампочка Xiaomi Mi Smart LED Bulb Warm White GPX4026GL - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная лампа
  • Умная лампочка Xiaomi Mi Smart LED Bulb Warm White GPX4026GL - фото 1
  • Умная лампочка Xiaomi Mi Smart LED Bulb Warm White GPX4026GL - фото 2
  • Умная лампочка Xiaomi Mi Smart LED Bulb Warm White GPX4026GL - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
1 000 руб.  1 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660972
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умная лампа
Размеры в упаковке, см
12х5х5
Вес, г.
200

Описание товара Умная лампочка Xiaomi Mi Smart LED Bulb Warm White GPX4026GL

Умная лампочка Xiaomi Smart LED Bulb (GPX4026GL) - это высококачественное и функциональное осветительное устройство, разработанное для обеспечения комфортного и эффективного освещения.Мощность и световой поток: с мощностью 8 Вт и световым потоком 810 лм, эта лампа обеспечивает яркое и равномерное освещение.Цветовая температура и индекс цветопередачи: с цветовой температурой 2700 К и индексом цветопередачи 80%, лампа обеспечивает теплый белый свет, который создает уютную и комфортную атмосферу.

Отзывы о товаре Умная лампочка Xiaomi Mi Smart LED Bulb Warm White GPX4026GL




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умная лампа
Описание
Умная лампочка Xiaomi Smart LED Bulb (GPX4026GL) - это высококачественное и функциональное осветительное устройство, разработанное для обеспечения комфортного и эффективного освещения.Мощность и световой поток: с мощностью 8 Вт и световым потоком 810 лм, эта лампа обеспечивает яркое и равномерное освещение.Цветовая температура и индекс цветопередачи: с цветовой температурой 2700 К и индексом цветопередачи 80%, лампа обеспечивает теплый белый свет, который создает уютную и комфортную атмосферу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умная лампочка Xiaomi Mi Smart LED Bulb Warm White GPX4026GL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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