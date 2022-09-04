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Пила цепная аккумуляторная DEKO DKCHS 20-4, 20В, 1x2.0Ач 063-4480 купить с доставкой в Москве
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Пила цепная аккумуляторная DEKO DKCHS 20-4, 20В, 1x2.0Ач 063-4480

1 Отзывы
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Пила цепная аккумуляторная DEKO DKCHS 20-4, 20В, 1x2.0Ач 063-4480 - фото 1
Пила цепная аккумуляторная DEKO DKCHS 20-4, 20В, 1x2.0Ач 063-4480 - фото 2
Пила цепная аккумуляторная DEKO DKCHS 20-4, 20В, 1x2.0Ач 063-4480 - фото 3
Пила цепная аккумуляторная DEKO DKCHS 20-4, 20В, 1x2.0Ач 063-4480 - фото 4
Пила цепная аккумуляторная DEKO DKCHS 20-4, 20В, 1x2.0Ач 063-4480 - фото 5
Пила цепная аккумуляторная DEKO DKCHS 20-4, 20В, 1x2.0Ач 063-4480 - фото 6
Пила цепная аккумуляторная DEKO DKCHS 20-4, 20В, 1x2.0Ач 063-4480 - фото 7
Пила цепная аккумуляторная DEKO DKCHS 20-4, 20В, 1x2.0Ач 063-4480 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила цепная
Количество звеньев цепи
28
Емкость аккумулятора
2000
  • Пила цепная аккумуляторная DEKO DKCHS 20-4, 20В, 1x2.0Ач 063-4480 - фото 1
  • Пила цепная аккумуляторная DEKO DKCHS 20-4, 20В, 1x2.0Ач 063-4480 - фото 2
  • Пила цепная аккумуляторная DEKO DKCHS 20-4, 20В, 1x2.0Ач 063-4480 - фото 3
  • Пила цепная аккумуляторная DEKO DKCHS 20-4, 20В, 1x2.0Ач 063-4480 - фото 4
  • Пила цепная аккумуляторная DEKO DKCHS 20-4, 20В, 1x2.0Ач 063-4480 - фото 5
  • Пила цепная аккумуляторная DEKO DKCHS 20-4, 20В, 1x2.0Ач 063-4480 - фото 6
  • Пила цепная аккумуляторная DEKO DKCHS 20-4, 20В, 1x2.0Ач 063-4480 - фото 7
  • Пила цепная аккумуляторная DEKO DKCHS 20-4, 20В, 1x2.0Ач 063-4480 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
2 410 руб.  2 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660930
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Пила цепная
Тип пилы
цепная
Модель
DKCHS 20-4
Комплектация
пила, защитный кожух, акб, шина, цепь, зарядное устройство, шестигранный ключ, крепежный комплект, руководство по эксплуатации, упаковка
Количество звеньев цепи
28
Шаг цепи
1/4
Длина пильного полотна
100
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
2000
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х13х13
Вес, кг.
1.7

Описание товара Пила цепная аккумуляторная DEKO DKCHS 20-4, 20В, 1x2.0Ач 063-4480

Пила цепная аккумуляторная DEKO DKCHS 20-4, 20В, 1x2.0Ач незаменима при работе в мастерской или в саду для распиливания различных материалов. Предназначена для пропилов в древесине и пластмассе. Инструмент работает от литий-ионного аккумулятора.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила цепная аккумуляторная DEKO DKCHS 20-4, 20В, 1x2.0Ач 063-4480

Источник: Яндекс Маркет
04.09.2022
Михаил Мальцев

Достоинства:
Мобильность, компактность, 2 АКБ.

Недостатки:
Пилит криво, всё время уходит в право. Акб садится быстро, хорошо что их 2 шт.

Комментарий:
Для сада - самое то. Доску распилить можно, но ровно как бензопилой не получится.



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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Пила цепная
Тип пилы
цепная
Модель
DKCHS 20-4
Комплектация
пила, защитный кожух, акб, шина, цепь, зарядное устройство, шестигранный ключ, крепежный комплект, руководство по эксплуатации, упаковка
Количество звеньев цепи
28
Шаг цепи
1/4
Длина пильного полотна
100
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
2000
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Развернуть
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Описание
Пила цепная аккумуляторная DEKO DKCHS 20-4, 20В, 1x2.0Ач незаменима при работе в мастерской или в саду для распиливания различных материалов. Предназначена для пропилов в древесине и пластмассе. Инструмент работает от литий-ионного аккумулятора.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2022
Михаил Мальцев

Достоинства:
Мобильность, компактность, 2 АКБ.

Недостатки:
Пилит криво, всё время уходит в право. Акб садится быстро, хорошо что их 2 шт.

Комментарий:
Для сада - самое то. Доску распилить можно, но ровно как бензопилой не получится.


Пила цепная аккумуляторная DEKO DKCHS 20-4, 20В, 1x2.0Ач 063-4480 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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