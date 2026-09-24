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Уцененный товар Чехол защитный Barn&Hollis для зарядного кейса Xiaomi Redmi Buds 3, синий отличное состояние; купить с доставкой в Москве, 660894
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Уцененный товар Чехол защитный Barn&Hollis для зарядного кейса Xiaomi Redmi Buds 3, синий отличное состояние;, 660894

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Чехол защитный Barn&amp;Hollis для зарядного кейса Xiaomi Redmi Buds 3, синий отличное состояние; - фото 1
Уценка
Чехол защитный Barn&amp;Hollis для зарядного кейса Xiaomi Redmi Buds 3, синий отличное состояние; - фото 2
Уценка
Чехол защитный Barn&amp;Hollis для зарядного кейса Xiaomi Redmi Buds 3, синий отличное состояние; - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Причина уценки
помята коробка, нет карабина;
  • Чехол защитный Barn&amp;Hollis для зарядного кейса Xiaomi Redmi Buds 3, синий отличное состояние; - фото 1
  • Чехол защитный Barn&amp;Hollis для зарядного кейса Xiaomi Redmi Buds 3, синий отличное состояние; - фото 2
  • Чехол защитный Barn&amp;Hollis для зарядного кейса Xiaomi Redmi Buds 3, синий отличное состояние; - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
90 руб.  300 руб. 
Начислим 2 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 660894
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол защитный Barn&Hollis для зарядного кейса Xiaomi Redmi Buds 3, синий отличное состояние;
90 руб. -70%
300 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Barn&Hollis
Тип товара
Аксессуар
Причина уценки
помята коробка, нет карабина;
Дополнительно
для Xiaomi Redmi Buds 3
Особенности
материал - силикон
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х6х3
Вес, г.
30

Описание товара Уцененный товар Чехол защитный Barn&Hollis для зарядного кейса Xiaomi Redmi Buds 3, синий отличное состояние;

Чехол защитный Barn&Hollis для зарядного кейса Xiaomi Redmi Buds 3, синий отличное состояние;
Внешний вид: отличное состояние;
Комплектность: чехол для наушников:
Причина уценки: помята коробка, нет карабина;

Отзывы о товаре Уцененный товар Чехол защитный Barn&Hollis для зарядного кейса Xiaomi Redmi Buds 3, синий отличное состояние;




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Характеристики
Бренд
Barn&Hollis
Тип товара
Аксессуар
Причина уценки
помята коробка, нет карабина;
Дополнительно
для Xiaomi Redmi Buds 3
Особенности
материал - силикон
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Чехол защитный Barn&Hollis для зарядного кейса Xiaomi Redmi Buds 3, синий отличное состояние;
Внешний вид: отличное состояние;
Комплектность: чехол для наушников:
Причина уценки: помята коробка, нет карабина;
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Чехол защитный Barn&Hollis для зарядного кейса Xiaomi Redmi Buds 3, синий отличное состояние; - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 90 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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