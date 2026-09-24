Уцененный товар Чехол защитный Barn&Hollis для зарядного кейса Xiaomi Redmi Buds 3, синий отличное состояние;, 660894
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Причина уценки
помята коробка, нет карабина;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%90 руб. 300 руб.
В наличии
Код товара: 660894
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90 руб. -70%
300 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуар
Причина уценки
помята коробка, нет карабина;
Дополнительно
для Xiaomi Redmi Buds 3
Особенности
материал - силикон
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х6х3
Вес, г.
30
Описание товара Уцененный товар Чехол защитный Barn&Hollis для зарядного кейса Xiaomi Redmi Buds 3, синий отличное состояние;
Внешний вид: отличное состояние;
Комплектность: чехол для наушников:
Причина уценки: помята коробка, нет карабина;
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Бренд
Тип товара
Аксессуар
Причина уценки
помята коробка, нет карабина;
Дополнительно
для Xiaomi Redmi Buds 3
Особенности
материал - силикон
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Внешний вид: отличное состояние;
Комплектность: чехол для наушников:
Причина уценки: помята коробка, нет карабина;
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика
Уцененный товар Чехол защитный Barn&Hollis для зарядного кейса Xiaomi Redmi Buds 3, синий отличное состояние; - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 90 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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