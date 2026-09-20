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Кабель Ginzzu GC-501B USB (m)-Lightning (m) 1м черный купить с доставкой в Москве
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Кабель Ginzzu GC-501B USB (m)-Lightning (m) 1м черный

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Кабель Ginzzu GC-501B USB (m)-Lightning (m) 1м черный - фото 1
Кабель Ginzzu GC-501B USB (m)-Lightning (m) 1м черный - фото 2
Кабель Ginzzu GC-501B USB (m)-Lightning (m) 1м черный - фото 3
Кабель Ginzzu GC-501B USB (m)-Lightning (m) 1м черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Ginzzu GC-501B USB (m)-Lightning (m) 1м черный - фото 1
  • Кабель Ginzzu GC-501B USB (m)-Lightning (m) 1м черный - фото 2
  • Кабель Ginzzu GC-501B USB (m)-Lightning (m) 1м черный - фото 3
  • Кабель Ginzzu GC-501B USB (m)-Lightning (m) 1м черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660851
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Характеристики

Бренд
Ginzzu
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
58

Описание товара Кабель Ginzzu GC-501B USB (m)-Lightning (m) 1м черный

Кабель Ginzzu GC-501B оснащен двумя разъемами: на одном конце располагается разъем USB-A, а на другом – разъем Lightning. Провод кабеля выполнен плоским, благодаря чему меньше спутывается и не заламывается. Износоустойчивая оплетка из нейлона защищает провод от перегибов, скручивания и заломов, что обеспечивает долгий срок службы. Длина провода составляет 1м.

Отзывы о товаре Кабель Ginzzu GC-501B USB (m)-Lightning (m) 1м черный




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Характеристики
Бренд
Ginzzu
Тип товара
Кабель
Описание
Кабель Ginzzu GC-501B оснащен двумя разъемами: на одном конце располагается разъем USB-A, а на другом – разъем Lightning. Провод кабеля выполнен плоским, благодаря чему меньше спутывается и не заламывается. Износоустойчивая оплетка из нейлона защищает провод от перегибов, скручивания и заломов, что обеспечивает долгий срок службы. Длина провода составляет 1м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Ginzzu GC-501B USB (m)-Lightning (m) 1м черный - по цене 360 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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