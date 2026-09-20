Кабель Buro BU-USB-AC-1M-60W USB (m)-USB Type-C (m) 1м черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель Buro BU-USB-AC-1M-60W USB (m)-USB Type-C (m) 1м черный
Кабель Buro BU-USB-AC-1M-60W USB (m)-USB Type-C (m) 1м черный - это надежный и функциональный аксессуар для подключения и зарядки устройств с разъемами USB Type-C. Кабель Buro обеспечивает быструю и безопасную зарядку устройств с USB Type-C разъемами. Благодаря мощности до 60 Вт, вы можете быстро зарядить свои устройства, экономя время и энергию. Длина кабеля составляет 1 метр, что позволяет удобно использовать его в различных условиях. Черный цвет кабеля делает его стильным и практичным аксессуаром для вашего устройства. Выбирая кабель Buro BU-USB-AC-1M-60W USB (m)-USB Type-C (m) 1м черный, вы получаете надежный и функциональный аксессуар для зарядки и подключения ваших устройств с разъемами USB Type-C.
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