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Кабель Buro BHP LIGHTNING 0.8 USB (m)-Lightning (m) 0.8м белый купить с доставкой в Москве
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Кабель Buro BHP LIGHTNING 0.8 USB (m)-Lightning (m) 0.8м белый

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Кабель Buro BHP LIGHTNING 0.8 USB (m)-Lightning (m) 0.8м белый - фото 1
Кабель Buro BHP LIGHTNING 0.8 USB (m)-Lightning (m) 0.8м белый - фото 2
Кабель Buro BHP LIGHTNING 0.8 USB (m)-Lightning (m) 0.8м белый - фото 3
Кабель Buro BHP LIGHTNING 0.8 USB (m)-Lightning (m) 0.8м белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Buro BHP LIGHTNING 0.8 USB (m)-Lightning (m) 0.8м белый - фото 1
  • Кабель Buro BHP LIGHTNING 0.8 USB (m)-Lightning (m) 0.8м белый - фото 2
  • Кабель Buro BHP LIGHTNING 0.8 USB (m)-Lightning (m) 0.8м белый - фото 3
  • Кабель Buro BHP LIGHTNING 0.8 USB (m)-Lightning (m) 0.8м белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660830
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
21

Описание товара Кабель Buro BHP LIGHTNING 0.8 USB (m)-Lightning (m) 0.8м белый

Синхронизация заряд аккумулятора вашего устройства. Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.

Отзывы о товаре Кабель Buro BHP LIGHTNING 0.8 USB (m)-Lightning (m) 0.8м белый




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Кабель
Описание
Синхронизация заряд аккумулятора вашего устройства. Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Buro BHP LIGHTNING 0.8 USB (m)-Lightning (m) 0.8м белый - по цене 190 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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