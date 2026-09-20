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Триммер-газонокосилка аккумуляторный ZITREK GreenCut 12 Pro (12В, Li-ion аккумулятор 2шт, колеса) купить с доставкой в Москве
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Триммер-газонокосилка аккумуляторный ZITREK GreenCut 12 Pro (12В, Li-ion аккумулятор 2шт, колеса)

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Триммер-газонокосилка аккумуляторный ZITREK GreenCut 12 Pro (12В, Li-ion аккумулятор 2шт, колеса) - фото 1
Триммер-газонокосилка аккумуляторный ZITREK GreenCut 12 Pro (12В, Li-ion аккумулятор 2шт, колеса) - фото 2
Триммер-газонокосилка аккумуляторный ZITREK GreenCut 12 Pro (12В, Li-ion аккумулятор 2шт, колеса) - фото 3
Триммер-газонокосилка аккумуляторный ZITREK GreenCut 12 Pro (12В, Li-ion аккумулятор 2шт, колеса) - фото 4
Триммер-газонокосилка аккумуляторный ZITREK GreenCut 12 Pro (12В, Li-ion аккумулятор 2шт, колеса) - фото 5
Триммер-газонокосилка аккумуляторный ZITREK GreenCut 12 Pro (12В, Li-ion аккумулятор 2шт, колеса) - фото 6
Триммер-газонокосилка аккумуляторный ZITREK GreenCut 12 Pro (12В, Li-ion аккумулятор 2шт, колеса) - фото 7
Триммер-газонокосилка аккумуляторный ZITREK GreenCut 12 Pro (12В, Li-ion аккумулятор 2шт, колеса) - фото 8
Триммер-газонокосилка аккумуляторный ZITREK GreenCut 12 Pro (12В, Li-ion аккумулятор 2шт, колеса) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
  • Триммер-газонокосилка аккумуляторный ZITREK GreenCut 12 Pro (12В, Li-ion аккумулятор 2шт, колеса) - фото 1
  • Триммер-газонокосилка аккумуляторный ZITREK GreenCut 12 Pro (12В, Li-ion аккумулятор 2шт, колеса) - фото 2
  • Триммер-газонокосилка аккумуляторный ZITREK GreenCut 12 Pro (12В, Li-ion аккумулятор 2шт, колеса) - фото 3
  • Триммер-газонокосилка аккумуляторный ZITREK GreenCut 12 Pro (12В, Li-ion аккумулятор 2шт, колеса) - фото 4
  • Триммер-газонокосилка аккумуляторный ZITREK GreenCut 12 Pro (12В, Li-ion аккумулятор 2шт, колеса) - фото 5
  • Триммер-газонокосилка аккумуляторный ZITREK GreenCut 12 Pro (12В, Li-ion аккумулятор 2шт, колеса) - фото 6
  • Триммер-газонокосилка аккумуляторный ZITREK GreenCut 12 Pro (12В, Li-ion аккумулятор 2шт, колеса) - фото 7
  • Триммер-газонокосилка аккумуляторный ZITREK GreenCut 12 Pro (12В, Li-ion аккумулятор 2шт, колеса) - фото 8
  • Триммер-газонокосилка аккумуляторный ZITREK GreenCut 12 Pro (12В, Li-ion аккумулятор 2шт, колеса) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660781
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Характеристики

Бренд
ZITREK
Тип товара
Триммер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
92х16х10
Вес, кг.
2.35

Описание товара Триммер-газонокосилка аккумуляторный ZITREK GreenCut 12 Pro (12В, Li-ion аккумулятор 2шт, колеса)

Триммер аккумуляторный ZITREK GreenCut 12 компактная аккумуляторная триммер модель, удобная для скашивания травы в труднодоступных местах, вдоль заборов, клумб, подравнивания газонов, краев садовых дорожек. Оснащен литий-ионным аккумулятором напряжением 12 В. Электрический двигатель мощностью 500 Вт развивает до 9000 об/мин без нагрузки.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер-газонокосилка аккумуляторный ZITREK GreenCut 12 Pro (12В, Li-ion аккумулятор 2шт, колеса)




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Характеристики
Бренд
ZITREK
Тип товара
Триммер
Страна производитель
Китай
Описание
Триммер аккумуляторный ZITREK GreenCut 12 компактная аккумуляторная триммер модель, удобная для скашивания травы в труднодоступных местах, вдоль заборов, клумб, подравнивания газонов, краев садовых дорожек. Оснащен литий-ионным аккумулятором напряжением 12 В. Электрический двигатель мощностью 500 Вт развивает до 9000 об/мин без нагрузки.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер-газонокосилка аккумуляторный ZITREK GreenCut 12 Pro (12В, Li-ion аккумулятор 2шт, колеса) - стоимость товара 3240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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