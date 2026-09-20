Саундбар Samsung MX-ST40B/RU 2.0 160Вт черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 660764
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
60х10х6
Вес, кг.
5.3
Описание товара Саундбар Samsung MX-ST40B/RU 2.0 160Вт черный
Домашняя аудиосистема Samsung Sound Tower MX-ST40B может работать от сети или АКБ в течение 12 ч без подзарядки. Это позволяет брать колонку на дачу или отдых на природе. Модель формата 2.0 оснащена разъемами RCA, USB и jack 3.5 mm. Вы можете подключать колонку к ТВ или компьютеру, слушать музыку с мобильных устройств и внешних накопителей. Благодаря модулю Bluetooth Samsung Sound Tower MX-ST40B поддерживает управление со смартфона. Вы можете использовать 8 предустановок эквалайзера и усиливать звучание низких частот. Яркая подсветка создает подходящую для вечеринок атмосферу.
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Домашняя аудиосистема Samsung Sound Tower MX-ST40B может работать от сети или АКБ в течение 12 ч без подзарядки. Это позволяет брать колонку на дачу или отдых на природе. Модель формата 2.0 оснащена разъемами RCA, USB и jack 3.5 mm. Вы можете подключать колонку к ТВ или компьютеру, слушать музыку с мобильных устройств и внешних накопителей. Благодаря модулю Bluetooth Samsung Sound Tower MX-ST40B поддерживает управление со смартфона. Вы можете использовать 8 предустановок эквалайзера и усиливать звучание низких частот. Яркая подсветка создает подходящую для вечеринок атмосферу.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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