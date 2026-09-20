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Характеристики
Тип товара
Адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 660626
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Описание товара Адаптер Redline HS-PS5028 черный для: PlayStation 5 (УТ000024638)
Адаптер Red Line HS-PS5028 предназначен для охлаждения игровой консоли PlayStation 5. Устройство оснащено 3 малошумными, но производительными вентиляторами. Принудительный отвод горячего воздуха помогает безопасно эксплуатировать консоль. Дополнительное оснащение адаптера – порт USB 3.0. Он может потребоваться для подключения мыши, игрового контроллера, мыши или другого USB-совместимого устройства. Адаптер Red Line HS-PS5028 собран в компактном черно-белом корпусе из металла и пластика. Дизайн модели гармонирует с внешним видом консоли. Отслеживать состояние адаптера удобно благодаря наличию светодиодного индикатора. Размеры устройства составляют 220x57x20 мм. Адаптер подсоединяется к консоли с помощью разъема USB 2.0.
Отзывы о товаре Адаптер Redline HS-PS5028 черный для: PlayStation 5 (УТ000024638)
Адаптер Red Line HS-PS5028 предназначен для охлаждения игровой консоли PlayStation 5. Устройство оснащено 3 малошумными, но производительными вентиляторами. Принудительный отвод горячего воздуха помогает безопасно эксплуатировать консоль. Дополнительное оснащение адаптера – порт USB 3.0. Он может потребоваться для подключения мыши, игрового контроллера, мыши или другого USB-совместимого устройства. Адаптер Red Line HS-PS5028 собран в компактном черно-белом корпусе из металла и пластика. Дизайн модели гармонирует с внешним видом консоли. Отслеживать состояние адаптера удобно благодаря наличию светодиодного индикатора. Размеры устройства составляют 220x57x20 мм. Адаптер подсоединяется к консоли с помощью разъема USB 2.0.
Адаптер Redline HS-PS5028 черный для: PlayStation 5 (УТ000024638) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Адаптер Redline HS-PS5028 черный для: PlayStation 5 (УТ000024638)