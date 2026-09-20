Чехол Samsung EF-OA256TMEGRU Card Slot Case для Galaxy A25 лайм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
полиуретан
Совместимость
Samsung Galaxy A25
Цвет
лайм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 660419
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
полиуретан
Совместимость
Samsung Galaxy A25
Цвет
лайм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
80
Описание товара Чехол Samsung EF-OA256TMEGRU Card Slot Case для Galaxy A25 лайм
Чехол-накладка на заднюю крышку с отделением для карточки, защита корпуса смартфона от ударов и царапин.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
полиуретан
Совместимость
Samsung Galaxy A25
Цвет
лайм
Страна производитель
Китай
Чехол-накладка на заднюю крышку с отделением для карточки, защита корпуса смартфона от ударов и царапин.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
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