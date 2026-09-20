Стилус UGREEN Smart Stylus Pen for iPad Only USB-C Charging LP452 White (90915)
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Характеристики
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 660384
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х3
Вес, г.
200
Описание товара Стилус UGREEN Smart Stylus Pen for iPad Only USB-C Charging LP452 White (90915)
UGREEN LP452 – это стилус с магнитной зарядкой, совместимый с iPad Pro 12.9/11 дюймов (3-го/4-го/5-го поколения), iPad Air 4-го/5-го поколения, iPad Mini 6-го поколения и iPad 8-го/9-го поколения. Стилус заряжается магнитным образом, что удобно и практично. Стилус поддерживает функцию наклона, позволяя вам создавать различные эффекты штриховки. Стилус автоматически распознает вашу ладонь и не оставляет следов на экране. Стилус поставляется с двумя сменными наконечниками, что увеличивает срок его службы. Стилус может работать до 20 часов без подзарядки. Легкий и удобный
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UGREEN LP452 – это стилус с магнитной зарядкой, совместимый с iPad Pro 12.9/11 дюймов (3-го/4-го/5-го поколения), iPad Air 4-го/5-го поколения, iPad Mini 6-го поколения и iPad 8-го/9-го поколения. Стилус заряжается магнитным образом, что удобно и практично. Стилус поддерживает функцию наклона, позволяя вам создавать различные эффекты штриховки. Стилус автоматически распознает вашу ладонь и не оставляет следов на экране. Стилус поставляется с двумя сменными наконечниками, что увеличивает срок его службы. Стилус может работать до 20 часов без подзарядки. Легкий и удобный
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, моноподы
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, моноподы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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