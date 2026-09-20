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Конвертер UGREEN HDMI Switcher 3 In 1 Out (4K@30HZ) CM332 (80125) купить с доставкой в Москве
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Конвертер UGREEN HDMI Switcher 3 In 1 Out (4K@30HZ) CM332 (80125)

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Конвертер UGREEN HDMI Switcher 3 In 1 Out (4K@30HZ) CM332 (80125) - фото 1
Конвертер UGREEN HDMI Switcher 3 In 1 Out (4K@30HZ) CM332 (80125) - фото 2
Конвертер UGREEN HDMI Switcher 3 In 1 Out (4K@30HZ) CM332 (80125) - фото 3
Конвертер UGREEN HDMI Switcher 3 In 1 Out (4K@30HZ) CM332 (80125) - фото 4
Конвертер UGREEN HDMI Switcher 3 In 1 Out (4K@30HZ) CM332 (80125) - фото 5
Конвертер UGREEN HDMI Switcher 3 In 1 Out (4K@30HZ) CM332 (80125) - фото 6
Конвертер UGREEN HDMI Switcher 3 In 1 Out (4K@30HZ) CM332 (80125) - фото 7
Конвертер UGREEN HDMI Switcher 3 In 1 Out (4K@30HZ) CM332 (80125) - фото 8
Конвертер UGREEN HDMI Switcher 3 In 1 Out (4K@30HZ) CM332 (80125) - фото 9
Конвертер UGREEN HDMI Switcher 3 In 1 Out (4K@30HZ) CM332 (80125) - фото 10
Конвертер UGREEN HDMI Switcher 3 In 1 Out (4K@30HZ) CM332 (80125) - фото 11
Конвертер UGREEN HDMI Switcher 3 In 1 Out (4K@30HZ) CM332 (80125) - фото 12
Конвертер UGREEN HDMI Switcher 3 In 1 Out (4K@30HZ) CM332 (80125) - фото 13
Конвертер UGREEN HDMI Switcher 3 In 1 Out (4K@30HZ) CM332 (80125) - фото 14
Конвертер UGREEN HDMI Switcher 3 In 1 Out (4K@30HZ) CM332 (80125) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвертер
  • Конвертер UGREEN HDMI Switcher 3 In 1 Out (4K@30HZ) CM332 (80125) - фото 1
  • Конвертер UGREEN HDMI Switcher 3 In 1 Out (4K@30HZ) CM332 (80125) - фото 2
  • Конвертер UGREEN HDMI Switcher 3 In 1 Out (4K@30HZ) CM332 (80125) - фото 3
  • Конвертер UGREEN HDMI Switcher 3 In 1 Out (4K@30HZ) CM332 (80125) - фото 4
  • Конвертер UGREEN HDMI Switcher 3 In 1 Out (4K@30HZ) CM332 (80125) - фото 5
  • Конвертер UGREEN HDMI Switcher 3 In 1 Out (4K@30HZ) CM332 (80125) - фото 6
  • Конвертер UGREEN HDMI Switcher 3 In 1 Out (4K@30HZ) CM332 (80125) - фото 7
  • Конвертер UGREEN HDMI Switcher 3 In 1 Out (4K@30HZ) CM332 (80125) - фото 8
  • Конвертер UGREEN HDMI Switcher 3 In 1 Out (4K@30HZ) CM332 (80125) - фото 9
  • Конвертер UGREEN HDMI Switcher 3 In 1 Out (4K@30HZ) CM332 (80125) - фото 10
  • Конвертер UGREEN HDMI Switcher 3 In 1 Out (4K@30HZ) CM332 (80125) - фото 11
  • Конвертер UGREEN HDMI Switcher 3 In 1 Out (4K@30HZ) CM332 (80125) - фото 12
  • Конвертер UGREEN HDMI Switcher 3 In 1 Out (4K@30HZ) CM332 (80125) - фото 13
  • Конвертер UGREEN HDMI Switcher 3 In 1 Out (4K@30HZ) CM332 (80125) - фото 14
  • Конвертер UGREEN HDMI Switcher 3 In 1 Out (4K@30HZ) CM332 (80125) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
1 080 руб.  1 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660376
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Конвертер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х3
Вес, г.
150

Описание товара Конвертер UGREEN HDMI Switcher 3 In 1 Out (4K@30HZ) CM332 (80125)

Переключатель UGREEN CM332 (80125) HDMI Switcher 3 In 1 Out 4K@30HZ - это удобное устройство, которое позволяет подключить до трех HDMI устройств к одному дисплею, телевизору или проектору. Он подходит для подключения таких устройств, как игровые консоли Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, Blu-ray плееры, DVD плееры, Roku TV Stick, ПК и другие. Этот переключатель имеет три входных порта HDMI и один выходной порт HDMI, что обеспечивает простое переключение между подключенными устройствами. Он поддерживает HDMI 1.4 и разрешение до 4K2K@30Hz, что обеспечивает отличное качество изображения. Устройство также совместимо с 3D видео и оборудовано инфракрасным портом для дистанционного управления. Для питания устройства используется Micro USB порт. Учитывайте, что кабель HDMI, подключенный к устройству, не должен быть слишком длинным - общая длина не должна превышать 8 м при разрешении 4K и 20 м при 1080p. Цвет переключателя - серый.

Отзывы о товаре Конвертер UGREEN HDMI Switcher 3 In 1 Out (4K@30HZ) CM332 (80125)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Конвертер
Страна производитель
Китай
Описание
Переключатель UGREEN CM332 (80125) HDMI Switcher 3 In 1 Out 4K@30HZ - это удобное устройство, которое позволяет подключить до трех HDMI устройств к одному дисплею, телевизору или проектору. Он подходит для подключения таких устройств, как игровые консоли Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, Blu-ray плееры, DVD плееры, Roku TV Stick, ПК и другие. Этот переключатель имеет три входных порта HDMI и один выходной порт HDMI, что обеспечивает простое переключение между подключенными устройствами. Он поддерживает HDMI 1.4 и разрешение до 4K2K@30Hz, что обеспечивает отличное качество изображения. Устройство также совместимо с 3D видео и оборудовано инфракрасным портом для дистанционного управления. Для питания устройства используется Micro USB порт. Учитывайте, что кабель HDMI, подключенный к устройству, не должен быть слишком длинным - общая длина не должна превышать 8 м при разрешении 4K и 20 м при 1080p. Цвет переключателя - серый.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвертер UGREEN HDMI Switcher 3 In 1 Out (4K@30HZ) CM332 (80125) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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