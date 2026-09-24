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Кабель UGREEN USB-A 3.0 Male to Male Cable 3m US128 Black (90576) купить с доставкой в Москве
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Кабель UGREEN USB-A 3.0 Male to Male Cable 3m US128 Black (90576)

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Кабель UGREEN USB-A 3.0 Male to Male Cable 3m US128 Black (90576) - фото 1
Кабель UGREEN USB-A 3.0 Male to Male Cable 3m US128 Black (90576) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель UGREEN USB-A 3.0 Male to Male Cable 3m US128 Black (90576) - фото 1
  • Кабель UGREEN USB-A 3.0 Male to Male Cable 3m US128 Black (90576) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660373
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
11х11х4
Вес, г.
110

Описание товара Кабель UGREEN USB-A 3.0 Male to Male Cable 3m US128 Black (90576)

Кабель USB 3.2 Gen1 Type-A, черный, длина 3 м.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN USB-A 3.0 Male to Male Cable 3m US128 Black (90576)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Описание
Кабель USB 3.2 Gen1 Type-A, черный, длина 3 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель UGREEN USB-A 3.0 Male to Male Cable 3m US128 Black (90576) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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