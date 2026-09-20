Top.Mail.Ru
Дрель-шуруповерт Ryobi One+ Li-Ion R18DD3-120S 5133003347 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Дрель-шуруповерт Ryobi One+ Li-Ion R18DD3-120S 5133003347

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Дрель-шуруповерт Ryobi One+ Li-Ion R18DD3-120S 5133003347 - фото 1
Дрель-шуруповерт Ryobi One+ Li-Ion R18DD3-120S 5133003347 - фото 2
Дрель-шуруповерт Ryobi One+ Li-Ion R18DD3-120S 5133003347 - фото 3
Дрель-шуруповерт Ryobi One+ Li-Ion R18DD3-120S 5133003347 - фото 4
Дрель-шуруповерт Ryobi One+ Li-Ion R18DD3-120S 5133003347 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Питание
от аккумулятора
  • Дрель-шуруповерт Ryobi One+ Li-Ion R18DD3-120S 5133003347 - фото 1
  • Дрель-шуруповерт Ryobi One+ Li-Ion R18DD3-120S 5133003347 - фото 2
  • Дрель-шуруповерт Ryobi One+ Li-Ion R18DD3-120S 5133003347 - фото 3
  • Дрель-шуруповерт Ryobi One+ Li-Ion R18DD3-120S 5133003347 - фото 4
  • Дрель-шуруповерт Ryobi One+ Li-Ion R18DD3-120S 5133003347 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659864
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Гнездо для крепления бит
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, один аккумулятор, зарядное устройство, сумка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Макс. крутящий момент
50
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х29х21
Вес, кг.
3.26

Описание товара Дрель-шуруповерт Ryobi One+ Li-Ion R18DD3-120S 5133003347

Компактная дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ R18DD3-120S 5133003347 предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежа при сборке мебели, монтаже различных конструкций, выполнении ремонтных, строительных и отделочных работ. Литий-ионная технология увеличивает срок службы аппарата и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Ryobi One+ Li-Ion R18DD3-120S 5133003347




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Гнездо для крепления бит
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, один аккумулятор, зарядное устройство, сумка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Макс. крутящий момент
50
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Тормоз двигателя
да
Развернуть
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ R18DD3-120S 5133003347 предназначена для сверления отверстий и закручивания крепежа при сборке мебели, монтаже различных конструкций, выполнении ремонтных, строительных и отделочных работ. Литий-ионная технология увеличивает срок службы аппарата и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт Ryobi One+ Li-Ion R18DD3-120S 5133003347 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...