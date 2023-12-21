Аккумулятор Ryobi One+ RB18 L40 4.0Ач 5133001907
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%7 230 руб. 10 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659840
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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
18
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х16х9
Вес, г.
793
Описание товара Аккумулятор Ryobi One+ RB18 L40 4.0Ач 5133001907
Аккумулятор Ryobi ONE+ RB18L40 5133001907 совместим со всеми инструментами и зарядными устройствами системы One+. Данная литиево-ионная батарея характеризуется отсутствием эффекта памяти, что позволяет производить ее зарядку при любой степени разрядки. Работает продолжительно без потери мощности.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Ryobi
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
18
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Аккумулятор Ryobi ONE+ RB18L40 5133001907 совместим со всеми инструментами и зарядными устройствами системы One+. Данная литиево-ионная батарея характеризуется отсутствием эффекта памяти, что позволяет производить ее зарядку при любой степени разрядки. Работает продолжительно без потери мощности.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
брал к гайковерту. поменял все колеса. до этого пробовал с 2.0Ач - не получалось
Достоинства:
Комментарий:
Вполне обычный, оригинальный акб. Работал на нем мало, но все исправно. По ощущениям, садится не быстро
Достоинства:
Комментарий:
Посмотрим на сколько хватит, мой старый оригинальный работает больше 6 лет, аналога не хватило на год
Достоинства:
Комментарий:
брал для пилы, теперь рубанок куплю еще, чтобы аккум не простаивал
Аккумулятор Ryobi One+ RB18 L40 4.0Ач 5133001907 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Аккумулятор Ryobi One+ RB18 L40 4.0Ач 5133001907
Достоинства:
Комментарий:
брал к гайковерту. поменял все колеса. до этого пробовал с 2.0Ач - не получалось
Достоинства:
Комментарий:
Вполне обычный, оригинальный акб. Работал на нем мало, но все исправно. По ощущениям, садится не быстро
Достоинства:
Комментарий:
Посмотрим на сколько хватит, мой старый оригинальный работает больше 6 лет, аналога не хватило на год
Достоинства:
Комментарий:
брал для пилы, теперь рубанок куплю еще, чтобы аккум не простаивал