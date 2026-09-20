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Аккумулятор 4.0Aч + зарядное устройство Ryobi One+ RC18120, RC18120-140 5133003360 купить с доставкой в Москве
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Аккумулятор 4.0Aч + зарядное устройство Ryobi One+ RC18120, RC18120-140 5133003360

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Аккумулятор 4.0Aч + зарядное устройство Ryobi One+ RC18120, RC18120-140 5133003360 - фото 1
Аккумулятор 4.0Aч + зарядное устройство Ryobi One+ RC18120, RC18120-140 5133003360 - фото 2
Аккумулятор 4.0Aч + зарядное устройство Ryobi One+ RC18120, RC18120-140 5133003360 - фото 3
Аккумулятор 4.0Aч + зарядное устройство Ryobi One+ RC18120, RC18120-140 5133003360 - фото 4
Аккумулятор 4.0Aч + зарядное устройство Ryobi One+ RC18120, RC18120-140 5133003360 - фото 5
Аккумулятор 4.0Aч + зарядное устройство Ryobi One+ RC18120, RC18120-140 5133003360 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
18
  • Аккумулятор 4.0Aч + зарядное устройство Ryobi One+ RC18120, RC18120-140 5133003360 - фото 1
  • Аккумулятор 4.0Aч + зарядное устройство Ryobi One+ RC18120, RC18120-140 5133003360 - фото 2
  • Аккумулятор 4.0Aч + зарядное устройство Ryobi One+ RC18120, RC18120-140 5133003360 - фото 3
  • Аккумулятор 4.0Aч + зарядное устройство Ryobi One+ RC18120, RC18120-140 5133003360 - фото 4
  • Аккумулятор 4.0Aч + зарядное устройство Ryobi One+ RC18120, RC18120-140 5133003360 - фото 5
  • Аккумулятор 4.0Aч + зарядное устройство Ryobi One+ RC18120, RC18120-140 5133003360 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
9 570 руб.  13 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659834
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
18
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х22х10
Вес, кг.
1.47

Описание товара Аккумулятор 4.0Aч + зарядное устройство Ryobi One+ RC18120, RC18120-140 5133003360

Аккумулятор 4.0Aч + зарядное устройство Ryobi ONE+ Li-Ion RC18120, RC18120-140 Комплект включает в свой состав аккумулятор и зарядное устройство RC18120. Такой комплект совместим с большим количеством инструмента системы One Plus. Литиево-ионная аккумуляторная батарея характеризуется отсутствием эффекта памяти и служит очень долго. Технические характеристики: - Тип аккумулятора: Li-Ion; - Устройство аккумулятора: обойма; - Емкость аккумулятора: 4 Ач; - Напряжение: 18 В; - Совместимость: со всей линейкой Ryobi 18В; - Совместимость с зарядным устройством: BCL 14181H / BCS618 / RC18150 / RC18120 / RC18-627; - Тип аккумулятора: Lithium+ / IntelliCell. Особенности: - Защита от перегрузки и перегрева, есть индикация уровня заряда; - Индивидуальный контроль каждой ячейки для увеличенного времени работы и долгого срока службы аккумулятора; - Совместимость с ONE+ – один аккумулятор подходит к 100 инструментам.



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Отзывы о товаре Аккумулятор 4.0Aч + зарядное устройство Ryobi One+ RC18120, RC18120-140 5133003360




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
18
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумулятор 4.0Aч + зарядное устройство Ryobi ONE+ Li-Ion RC18120, RC18120-140 Комплект включает в свой состав аккумулятор и зарядное устройство RC18120. Такой комплект совместим с большим количеством инструмента системы One Plus. Литиево-ионная аккумуляторная батарея характеризуется отсутствием эффекта памяти и служит очень долго. Технические характеристики: - Тип аккумулятора: Li-Ion; - Устройство аккумулятора: обойма; - Емкость аккумулятора: 4 Ач; - Напряжение: 18 В; - Совместимость: со всей линейкой Ryobi 18В; - Совместимость с зарядным устройством: BCL 14181H / BCS618 / RC18150 / RC18120 / RC18-627; - Тип аккумулятора: Lithium+ / IntelliCell. Особенности: - Защита от перегрузки и перегрева, есть индикация уровня заряда; - Индивидуальный контроль каждой ячейки для увеличенного времени работы и долгого срока службы аккумулятора; - Совместимость с ONE+ – один аккумулятор подходит к 100 инструментам.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


Аккумулятор 4.0Aч + зарядное устройство Ryobi One+ RC18120, RC18120-140 5133003360 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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