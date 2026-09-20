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Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
18
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
9 570 руб.
13 950
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659834
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Описание товара Аккумулятор 4.0Aч + зарядное устройство Ryobi One+ RC18120, RC18120-140 5133003360
Аккумулятор 4.0Aч + зарядное устройство Ryobi ONE+ Li-Ion RC18120, RC18120-140
Комплект включает в свой состав аккумулятор и зарядное устройство RC18120. Такой комплект совместим с большим количеством инструмента системы One Plus. Литиево-ионная аккумуляторная батарея характеризуется отсутствием эффекта памяти и служит очень долго.
Технические характеристики:
- Тип аккумулятора: Li-Ion;
- Устройство аккумулятора: обойма;
- Емкость аккумулятора: 4 Ач;
- Напряжение: 18 В;
- Совместимость: со всей линейкой Ryobi 18В;
- Совместимость с зарядным устройством: BCL 14181H / BCS618 / RC18150 / RC18120 / RC18-627;
- Тип аккумулятора: Lithium+ / IntelliCell.
Особенности:
- Защита от перегрузки и перегрева, есть индикация уровня заряда;
- Индивидуальный контроль каждой ячейки для увеличенного времени работы и долгого срока службы аккумулятора;
- Совместимость с ONE+ – один аккумулятор подходит к 100 инструментам.
Аккумулятор 4.0Aч + зарядное устройство Ryobi ONE+ Li-Ion RC18120, RC18120-140
Комплект включает в свой состав аккумулятор и зарядное устройство RC18120. Такой комплект совместим с большим количеством инструмента системы One Plus. Литиево-ионная аккумуляторная батарея характеризуется отсутствием эффекта памяти и служит очень долго.
Технические характеристики:
- Тип аккумулятора: Li-Ion;
- Устройство аккумулятора: обойма;
- Емкость аккумулятора: 4 Ач;
- Напряжение: 18 В;
- Совместимость: со всей линейкой Ryobi 18В;
- Совместимость с зарядным устройством: BCL 14181H / BCS618 / RC18150 / RC18120 / RC18-627;
- Тип аккумулятора: Lithium+ / IntelliCell.
Особенности:
- Защита от перегрузки и перегрева, есть индикация уровня заряда;
- Индивидуальный контроль каждой ячейки для увеличенного времени работы и долгого срока службы аккумулятора;
- Совместимость с ONE+ – один аккумулятор подходит к 100 инструментам.
Аккумулятор 4.0Aч + зарядное устройство Ryobi One+ RC18120, RC18120-140 5133003360 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Аккумулятор 4.0Aч + зарядное устройство Ryobi One+ RC18120, RC18120-140 5133003360