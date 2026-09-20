Дрель-шуруповерт RDD18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004979 Ryobi One+
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%10 910 руб. 13 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659830
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, двухсторонняя бита, инструкция по эксплуатации, картонная коробка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.6
Макс. диаметр патрона
14 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
54
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Фиксация шпинделя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х19х9
Вес, кг.
1.3
Описание товара Дрель-шуруповерт RDD18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004979 Ryobi One+
Компактная дрель-шуруповерт идеальна для сверления дерева или металла, а так же для закручивания шурупов.Оптимизированный высокоскоростной двигатель обеспечивает высокую мощность, а следящая электроника увеличивает продолжительность работы.13мм быстрозажимной патрон с трещеткой обладает высокими удерживающей способностью и надежностью.
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Теги товара: Двухскоростные
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Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, двухсторонняя бита, инструкция по эксплуатации, картонная коробка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.6
Макс. диаметр патрона
14 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
54
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Развернуть
Макс. диаметр сверления бетона
13
Фиксация шпинделя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Компактная дрель-шуруповерт идеальна для сверления дерева или металла, а так же для закручивания шурупов.Оптимизированный высокоскоростной двигатель обеспечивает высокую мощность, а следящая электроника увеличивает продолжительность работы.13мм быстрозажимной патрон с трещеткой обладает высокими удерживающей способностью и надежностью.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Дрель-шуруповерт RDD18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004979 Ryobi One+ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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