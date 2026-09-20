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Дрель-шуруповерт 18В Li-Ion компактная R18DD3-115S 5133005301 Ryobi купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт 18В Li-Ion компактная R18DD3-115S 5133005301 Ryobi

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Дрель-шуруповерт 18В Li-Ion компактная R18DD3-115S 5133005301 Ryobi - фото 1
Дрель-шуруповерт 18В Li-Ion компактная R18DD3-115S 5133005301 Ryobi - фото 2
Дрель-шуруповерт 18В Li-Ion компактная R18DD3-115S 5133005301 Ryobi - фото 3
Дрель-шуруповерт 18В Li-Ion компактная R18DD3-115S 5133005301 Ryobi - фото 4
Дрель-шуруповерт 18В Li-Ion компактная R18DD3-115S 5133005301 Ryobi - фото 5
Дрель-шуруповерт 18В Li-Ion компактная R18DD3-115S 5133005301 Ryobi - фото 6
Дрель-шуруповерт 18В Li-Ion компактная R18DD3-115S 5133005301 Ryobi - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
38
Питание
от аккумулятора
  • Дрель-шуруповерт 18В Li-Ion компактная R18DD3-115S 5133005301 Ryobi - фото 1
  • Дрель-шуруповерт 18В Li-Ion компактная R18DD3-115S 5133005301 Ryobi - фото 2
  • Дрель-шуруповерт 18В Li-Ion компактная R18DD3-115S 5133005301 Ryobi - фото 3
  • Дрель-шуруповерт 18В Li-Ion компактная R18DD3-115S 5133005301 Ryobi - фото 4
  • Дрель-шуруповерт 18В Li-Ion компактная R18DD3-115S 5133005301 Ryobi - фото 5
  • Дрель-шуруповерт 18В Li-Ion компактная R18DD3-115S 5133005301 Ryobi - фото 6
  • Дрель-шуруповерт 18В Li-Ion компактная R18DD3-115S 5133005301 Ryobi - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659827
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент
50
Макс. диаметр сверления дерева
38
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х25х20
Вес, кг.
3

Описание товара Дрель-шуруповерт 18В Li-Ion компактная R18DD3-115S 5133005301 Ryobi

Компактная дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ R18DD3-115S 5133005301 идеальна для сверления дерева или металла, а также для закручивания шурупов.Быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором эффективно передает крутящий момент и надежен в эксплуатации.24 позиции регулировки крутящего момента позволяют аккуратно закручивать любые шурупы.



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт 18В Li-Ion компактная R18DD3-115S 5133005301 Ryobi




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент
50
Макс. диаметр сверления дерева
38
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ R18DD3-115S 5133005301 идеальна для сверления дерева или металла, а также для закручивания шурупов.Быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором эффективно передает крутящий момент и надежен в эксплуатации.24 позиции регулировки крутящего момента позволяют аккуратно закручивать любые шурупы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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