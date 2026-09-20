Рубанок Ryobi One+ R18PL-0 без аккумулятора в комплекте 5133002921
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рубанок
Выборка четверти
да
Плавный пуск
нет
Ширина строгания, мм
82
Глубина строгания, мм
0-1.6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%9 740 руб. 15 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659820
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Рубанок
Высота, см
14.9
Мощность
600 Вт
Напряжение сети, В
18
Упаковка
коробка
Ширина, см
22.7
Комплектация
рубанок, мешок для сбора пыли, адаптер для подключения пылесоса, боковой упор, упаковка
Выборка четверти
да
Плавный пуск
нет
Максимальное число оборотов, об/мин
11000
Ширина строгания, мм
82
Глубина строгания, мм
0-1.6
Регулировка глубины строгания
да
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х20х19
Вес, кг.
3.2
Описание товара Рубанок Ryobi One+ R18PL-0 без аккумулятора в комплекте 5133002921
Аккумуляторный рубанок Ryobi ONE+ R18PL-0 5133002921 позволяет эффективно удалять материал и идеально подходит для подгонки дверей и других работ по выравниванию поверхностей.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Рубанок
Высота, см
14.9
Мощность
600 Вт
Напряжение сети, В
18
Упаковка
коробка
Ширина, см
22.7
Комплектация
рубанок, мешок для сбора пыли, адаптер для подключения пылесоса, боковой упор, упаковка
Выборка четверти
да
Плавный пуск
нет
Максимальное число оборотов, об/мин
11000
Ширина строгания, мм
82
Развернуть
Глубина строгания, мм
0-1.6
Регулировка глубины строгания
да
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
нет
Страна производитель
Китай
Аккумуляторный рубанок Ryobi ONE+ R18PL-0 5133002921 позволяет эффективно удалять материал и идеально подходит для подгонки дверей и других работ по выравниванию поверхностей.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Рубанок Ryobi One+ R18PL-0 без аккумулятора в комплекте 5133002921 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Рубанок Ryobi One+ R18PL-0 без аккумулятора в комплекте 5133002921