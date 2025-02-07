Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+
Перфоратор Ryobi ONE+ R18SDS-0 5133002305 используется в процессе строительства и ремонта для демонтирования разнообразных материалов и сверления отверстий диаметром до 16 мм. Имеет 3 режима работы - сверление с ударом, сверление без удара, долбление. Также есть возможность поворачивать долото. Патрон SDS+ гарантирует легкую смену оснастки. Двигатель напряжением 18 В отличается высокой мощностью и эффективностью в работе. L-образная форма перфоратора обеспечивает лучший контроль над инструментом и позволяет максимально приблизиться к рабочей поверхности. Защита от перегрузки логотипыи перегрева, есть индикация уровня заряда Совместимость с ONE+ – один аккумулятор подходит к 100 инструментам
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, но не мощный, повесить картину, люстру самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Для домашнего использования более чем. На 2.0А работает не долго
Достоинства:
Комментарий:
Нормальное, главное подходят аккумуляторы от Шурика, дрели, болгарки. Чем и славится данная марка, плюс надёдность
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аппарат ,если есть акумы и зарядка
Достоинства:
Комментарий:
Хороший перф, но надо акуратно с переключателем нежный первый сломался
Достоинства:
Комментарий:
Отличный перфоратор! Лёгкий, компактный. Долбит очень уверенно. Сквозняки им сверлить вряд-ли получится, а вот для крепежа 6 - 8 мм самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Пробурил четыре отверстия в стене из кирпича, толщина 2 кирпича. Пришлось поупираться из-за слабого удара. АКБ 5А разрядился на половину. Не до жиру, зато мобильной, где нет Эл энергии.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный перфоратор! Покупал в дополнение к проводному. Бур 6; 8 осиливает, где-то поддолбить, как миксер тоже тянет. Со своими задачами справляется. Для тех кто собирается покупать как основной - не советую, слабоват.
Достоинства:
Комментарий:
Очень лёгкий, компактный и достаточно мощный перфоратор для своих задач. Использую при монтаже кухонь, буром 10мм сверлит отлично
Достоинства:
Комментарий:
Давно хотел , для быта самое то
Отзывы о товаре Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, но не мощный, повесить картину, люстру самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Для домашнего использования более чем. На 2.0А работает не долго
Достоинства:
Комментарий:
Нормальное, главное подходят аккумуляторы от Шурика, дрели, болгарки. Чем и славится данная марка, плюс надёдность
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аппарат ,если есть акумы и зарядка
Достоинства:
Комментарий:
Хороший перф, но надо акуратно с переключателем нежный первый сломался
Достоинства:
Комментарий:
Отличный перфоратор! Лёгкий, компактный. Долбит очень уверенно. Сквозняки им сверлить вряд-ли получится, а вот для крепежа 6 - 8 мм самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Пробурил четыре отверстия в стене из кирпича, толщина 2 кирпича. Пришлось поупираться из-за слабого удара. АКБ 5А разрядился на половину. Не до жиру, зато мобильной, где нет Эл энергии.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный перфоратор! Покупал в дополнение к проводному. Бур 6; 8 осиливает, где-то поддолбить, как миксер тоже тянет. Со своими задачами справляется. Для тех кто собирается покупать как основной - не советую, слабоват.
Достоинства:
Комментарий:
Очень лёгкий, компактный и достаточно мощный перфоратор для своих задач. Использую при монтаже кухонь, буром 10мм сверлит отлично
Достоинства:
Комментарий:
Давно хотел , для быта самое то