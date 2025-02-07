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Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ купить с доставкой в Москве
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Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+

10 Отзывы
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Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 1
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 2
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 3
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 4
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 5
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 6
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 7
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 8
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 9
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 10
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 11
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 12
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 13
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 14
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 15
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 16
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 17
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 18
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 19
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 20
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 21
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 22
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 23
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 24
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 25
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 26
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 27
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 28
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 29
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 30
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 31
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 32
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 33
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 34
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 35
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 36
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 37
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 38
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 39
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 40
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 41
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 42
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 43
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 44
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 45
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 46
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 47
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 48
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 49
Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
16
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
16
  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 1
  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 2
  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 3
  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 4
  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 5
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  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 8
  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 9
  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 10
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  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 12
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  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 14
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  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 16
  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 17
  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 18
  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 19
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  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 21
  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 22
  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 23
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  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 25
  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 26
  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 27
  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 28
  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 29
  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 30
  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 31
  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 32
  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 33
  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 34
  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 35
  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 36
  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 37
  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 38
  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 39
  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 40
  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 41
  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 42
  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 43
  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 44
  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 45
  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 46
  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 47
  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 48
  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 49
  • Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
12 580 руб.  16 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659814
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Перфораторы
Комплектация
Аккумуляторный перфоратор R18SDS-0 ONE+, Инструкция по эксплуатации
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
16
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
16
Максимальный крутящий момент
15
Макс. энергия удара
1.3
Потребляемая мощность
18
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х19х10
Вес, кг.
2.05

Описание товара Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+

Перфоратор Ryobi ONE+ R18SDS-0 5133002305 используется в процессе строительства и ремонта для демонтирования разнообразных материалов и сверления отверстий диаметром до 16 мм. Имеет 3 режима работы - сверление с ударом, сверление без удара, долбление. Также есть возможность поворачивать долото. Патрон SDS+ гарантирует легкую смену оснастки. Двигатель напряжением 18 В отличается высокой мощностью и эффективностью в работе. L-образная форма перфоратора обеспечивает лучший контроль над инструментом и позволяет максимально приблизиться к рабочей поверхности. Защита от перегрузки логотипыи перегрева, есть индикация уровня заряда Совместимость с ONE+ – один аккумулятор подходит к 100 инструментам



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+

Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Влад Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, но не мощный, повесить картину, люстру самое то.
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2024
Егор Н.

Достоинства:


Комментарий:
Для домашнего использования более чем. На 2.0А работает не долго
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2024
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальное, главное подходят аккумуляторы от Шурика, дрели, болгарки. Чем и славится данная марка, плюс надёдность
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2024
Леонид ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший аппарат ,если есть акумы и зарядка
Источник: Яндекс Маркет
21.06.2024
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший перф, но надо акуратно с переключателем нежный первый сломался
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2024
Вадим П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный перфоратор! Лёгкий, компактный. Долбит очень уверенно. Сквозняки им сверлить вряд-ли получится, а вот для крепежа 6 - 8 мм самое то.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пробурил четыре отверстия в стене из кирпича, толщина 2 кирпича. Пришлось поупираться из-за слабого удара. АКБ 5А разрядился на половину. Не до жиру, зато мобильной, где нет Эл энергии.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2024
Максим Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный перфоратор! Покупал в дополнение к проводному. Бур 6; 8 осиливает, где-то поддолбить, как миксер тоже тянет. Со своими задачами справляется. Для тех кто собирается покупать как основной - не советую, слабоват.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень лёгкий, компактный и достаточно мощный перфоратор для своих задач. Использую при монтаже кухонь, буром 10мм сверлит отлично
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2023
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Давно хотел , для быта самое то



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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Перфораторы
Комплектация
Аккумуляторный перфоратор R18SDS-0 ONE+, Инструкция по эксплуатации
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
16
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
16
Максимальный крутящий момент
15
Макс. энергия удара
1.3
Развернуть
Потребляемая мощность
18
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Описание
Перфоратор Ryobi ONE+ R18SDS-0 5133002305 используется в процессе строительства и ремонта для демонтирования разнообразных материалов и сверления отверстий диаметром до 16 мм. Имеет 3 режима работы - сверление с ударом, сверление без удара, долбление. Также есть возможность поворачивать долото. Патрон SDS+ гарантирует легкую смену оснастки. Двигатель напряжением 18 В отличается высокой мощностью и эффективностью в работе. L-образная форма перфоратора обеспечивает лучший контроль над инструментом и позволяет максимально приблизиться к рабочей поверхности. Защита от перегрузки логотипыи перегрева, есть индикация уровня заряда Совместимость с ONE+ – один аккумулятор подходит к 100 инструментам


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Влад Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, но не мощный, повесить картину, люстру самое то.
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2024
Егор Н.

Достоинства:


Комментарий:
Для домашнего использования более чем. На 2.0А работает не долго
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2024
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальное, главное подходят аккумуляторы от Шурика, дрели, болгарки. Чем и славится данная марка, плюс надёдность
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2024
Леонид ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший аппарат ,если есть акумы и зарядка
Источник: Яндекс Маркет
21.06.2024
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший перф, но надо акуратно с переключателем нежный первый сломался
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2024
Вадим П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный перфоратор! Лёгкий, компактный. Долбит очень уверенно. Сквозняки им сверлить вряд-ли получится, а вот для крепежа 6 - 8 мм самое то.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пробурил четыре отверстия в стене из кирпича, толщина 2 кирпича. Пришлось поупираться из-за слабого удара. АКБ 5А разрядился на половину. Не до жиру, зато мобильной, где нет Эл энергии.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2024
Максим Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный перфоратор! Покупал в дополнение к проводному. Бур 6; 8 осиливает, где-то поддолбить, как миксер тоже тянет. Со своими задачами справляется. Для тех кто собирается покупать как основной - не советую, слабоват.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень лёгкий, компактный и достаточно мощный перфоратор для своих задач. Использую при монтаже кухонь, буром 10мм сверлит отлично
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2023
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Давно хотел , для быта самое то


Перфоратор SDS R18SDS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002305 Ryobi One+ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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