Дрель-шуруповерт Ryobi One+ R18DD3-0 без аккумулятора в комплекте 5133002889
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%5 800 руб. 6 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659794
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
без аккумулятора и зарядного устройства
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент
50
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х20х8
Вес, кг.
1.5
Описание товара Дрель-шуруповерт Ryobi One+ R18DD3-0 без аккумулятора в комплекте 5133002889
Дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ R18DD3-0 5133002889 идеальна для сверления дерева или металла, а также для закручивания шурупов. Быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором эффективно передает крутящий момент и надежен в эксплуатации. 2 скорости для выбора оптимального режима при работе с различными материалами и решения различных задач. 24 позиции регулировки крутящего момента позволяют аккуратно закручивать любые шурупы
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Теги товара: Двухскоростные
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Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
без аккумулятора и зарядного устройства
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент
50
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
Развернуть
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ R18DD3-0 5133002889 идеальна для сверления дерева или металла, а также для закручивания шурупов. Быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором эффективно передает крутящий момент и надежен в эксплуатации. 2 скорости для выбора оптимального режима при работе с различными материалами и решения различных задач. 24 позиции регулировки крутящего момента позволяют аккуратно закручивать любые шурупы
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Достоинства:
Комментарий:
Шуруповерт хороший, в руке удобно ) советую!
Достоинства:
Комментарий:
По сравнению с Бош на тех же 18в. работает не плохо, достойная замена или как вспомогательный экземпляр. Если на пару лет хватит, то и хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар , достойная замена старому шуруповерту
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный шурик, брал на замену старого такого же, служил верой и правдой.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка , товар соответствует описанию , рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Как и многие заложники Ryobi ONE+, однажды сделав выбор, я докупаю инструмент данной фирмы под одни и те же аккумуляторы. Шуруповерт маленький, аккуратненький слабачок. Очень полезен там, где нет электричества. Особой мощи и оборотов высоких он не выдает, быстро греется. Но для бытового использования вполне пригоден. Надеюсь послужит долго, просто нужно следить за нагрузкой, использовать острые сверла, подбирать диаметр заходных отверстий. Конечно, есть работяги, которые могут вдавливать шурупы и без шуруповерта, тогда и патрон оторвется и раздавят его в лепешку. Просто не нужно ждать чудес и мучить инструмент если он не может. ;)
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл без аккума, но нормально
Достоинства:
Комментарий:
Муж проверил, сказал что не хуже купленной в Германии (Такой же инструмент, но уже "старичок").
Достоинства:
Комментарий:
Уже 4 года пользуюсь этой моделью шурика. Владею двумя этот третий. На стройке с своими задачами справляются на ура. Так же владею аккумуляторной балгаркой. Очень удобная вещь. Советую к приобретению.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок мужу. Понравилось. Работает хорошо. Заряд держит отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Мощный шурик приятно держать в руках
Достоинства:
Комментарий:
Брали в подарок, очень понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Использую с ледобуром. Все ок. Производитель отменил программу расширенной гарантии (
Достоинства:
Комментарий:
Упакован в коробку, все пришло в целости. работоспособность проверить не удалось
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шуруповёрт! В руке удобен, работает хорошо. Аккумуляторы к устройствам Ryobi у нас есть, поэтому воспользовались сразу же, как получили. Низкий поклон продавцу за такие скидки;)
Дрель-шуруповерт Ryobi One+ R18DD3-0 без аккумулятора в комплекте 5133002889 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Ryobi One+ R18DD3-0 без аккумулятора в комплекте 5133002889
Достоинства:
Комментарий:
Шуруповерт хороший, в руке удобно ) советую!
Достоинства:
Комментарий:
По сравнению с Бош на тех же 18в. работает не плохо, достойная замена или как вспомогательный экземпляр. Если на пару лет хватит, то и хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар , достойная замена старому шуруповерту
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный шурик, брал на замену старого такого же, служил верой и правдой.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка , товар соответствует описанию , рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Как и многие заложники Ryobi ONE+, однажды сделав выбор, я докупаю инструмент данной фирмы под одни и те же аккумуляторы. Шуруповерт маленький, аккуратненький слабачок. Очень полезен там, где нет электричества. Особой мощи и оборотов высоких он не выдает, быстро греется. Но для бытового использования вполне пригоден. Надеюсь послужит долго, просто нужно следить за нагрузкой, использовать острые сверла, подбирать диаметр заходных отверстий. Конечно, есть работяги, которые могут вдавливать шурупы и без шуруповерта, тогда и патрон оторвется и раздавят его в лепешку. Просто не нужно ждать чудес и мучить инструмент если он не может. ;)
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл без аккума, но нормально
Достоинства:
Комментарий:
Муж проверил, сказал что не хуже купленной в Германии (Такой же инструмент, но уже "старичок").
Достоинства:
Комментарий:
Уже 4 года пользуюсь этой моделью шурика. Владею двумя этот третий. На стройке с своими задачами справляются на ура. Так же владею аккумуляторной балгаркой. Очень удобная вещь. Советую к приобретению.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок мужу. Понравилось. Работает хорошо. Заряд держит отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Мощный шурик приятно держать в руках
Достоинства:
Комментарий:
Брали в подарок, очень понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Использую с ледобуром. Все ок. Производитель отменил программу расширенной гарантии (
Достоинства:
Комментарий:
Упакован в коробку, все пришло в целости. работоспособность проверить не удалось
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шуруповёрт! В руке удобен, работает хорошо. Аккумуляторы к устройствам Ryobi у нас есть, поэтому воспользовались сразу же, как получили. Низкий поклон продавцу за такие скидки;)