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Bruce Springsteen - Only The Strong Survive (0196587453619) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bruce Springsteen - Only The Strong Survive (0196587453619) виниловая пластинка

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Bruce Springsteen - Only The Strong Survive (0196587453619) виниловая пластинка - фото 1
Bruce Springsteen - Only The Strong Survive (0196587453619) виниловая пластинка - фото 2
Bruce Springsteen - Only The Strong Survive (0196587453619) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
Only the Strong Survive
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bruce Springsteen - Only The Strong Survive (0196587453619) виниловая пластинка - фото 1
  • Bruce Springsteen - Only The Strong Survive (0196587453619) виниловая пластинка - фото 2
  • Bruce Springsteen - Only The Strong Survive (0196587453619) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659307
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bruce Springsteen - Only The Strong Survive (0196587453619) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196587453619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
Only the Strong Survive
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Only the Strong Survive, Sam Moore, Nightshift, I Love You (Indeed I Do), The Sun Aint Gonna Shine Anymore, Turn Back the Hands of Time, When She Was My Girl, Hey, Western Union Man, I Wish It Would Rain, Dont Play That Song, Any Other Way, Sam Moore, Rooms of Gloom, What Becomes of the Brokenhearted, Together, Etching
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bruce Springsteen - Only The Strong Survive (0196587453619) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Only the Strong Survive, Sam Moore, Nightshift, I Love You (Indeed I Do), The Sun Aint Gonna Shine Anymore, Turn Back the Hands of Time, When She Was My Girl, Hey, Western Union Man, I Wish It Would Rain, Dont Play That Song, Any Other Way, Sam Moore, Rooms of Gloom, What Becomes of the Brokenhearted, Together, Etching



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Bruce Springsteen - Only The Strong Survive (0196587453619) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196587453619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
Only the Strong Survive
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Only the Strong Survive, Sam Moore, Nightshift, I Love You (Indeed I Do), The Sun Aint Gonna Shine Anymore, Turn Back the Hands of Time, When She Was My Girl, Hey, Western Union Man, I Wish It Would Rain, Dont Play That Song, Any Other Way, Sam Moore, Rooms of Gloom, What Becomes of the Brokenhearted, Together, Etching
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Only the Strong Survive, Sam Moore, Nightshift, I Love You (Indeed I Do), The Sun Aint Gonna Shine Anymore, Turn Back the Hands of Time, When She Was My Girl, Hey, Western Union Man, I Wish It Would Rain, Dont Play That Song, Any Other Way, Sam Moore, Rooms of Gloom, What Becomes of the Brokenhearted, Together, Etching


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
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Bruce Springsteen - Only The Strong Survive (0196587453619) виниловая пластинка – стоимость товара 4270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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