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Sniff 'N' The Tears - Fickle Heart (0029667013710) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sniff 'N' The Tears - Fickle Heart (0029667013710) виниловая пластинка

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Sniff &#039;N&#039; The Tears - Fickle Heart (0029667013710) виниловая пластинка - фото 1
Sniff &#039;N&#039; The Tears - Fickle Heart (0029667013710) виниловая пластинка - фото 2
Sniff &#039;N&#039; The Tears - Fickle Heart (0029667013710) виниловая пластинка - фото 3
Sniff &#039;N&#039; The Tears - Fickle Heart (0029667013710) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sniff n the Tears
Альбом (сингл)
Fickle Heart
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sniff &#039;N&#039; The Tears - Fickle Heart (0029667013710) виниловая пластинка - фото 1
  • Sniff &#039;N&#039; The Tears - Fickle Heart (0029667013710) виниловая пластинка - фото 2
  • Sniff &#039;N&#039; The Tears - Fickle Heart (0029667013710) виниловая пластинка - фото 3
  • Sniff &#039;N&#039; The Tears - Fickle Heart (0029667013710) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659303
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sniff 'N' The Tears - Fickle Heart (0029667013710) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ACE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ACE RECORDS
Barcode
[0029667013710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sniff n the Tears
Альбом (сингл)
Fickle Heart
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Drivers Seat, Lines On Love, Carve Your Name On My Door, This Side Of The Blue Horizon, Sing, Rock N Roll Music, Fight For Love, The Thrill Of It All, Slide Away, Last Dance, Looking For You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sniff 'N' The Tears - Fickle Heart (0029667013710) виниловая пластинка

Виниловая пластинка SNIFF N THE TEARS / FICKLE HEART (1LP) - это настоящая находка для поклонников классического рока. Альбом включает в себя множество хитов, таких как Drivers Seat и Rock N Roll Music. Запись на виниле позволяет наслаждаться теплым и насыщенным звуком, который невозможно воспроизвести на цифровых носителях. Купить виниловую пластинку SNIFF N THE TEARS / FICKLE HEART (1LP) - это отличный выбор для тех, кто ценит высокое качество звука и уникальный винтажный стиль. Этот альбом станет отличным дополнением к вашей коллекции виниловых пластинок и позволит вам наслаждаться музыкой в полной мере.

Отзывы о товаре Sniff 'N' The Tears - Fickle Heart (0029667013710) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ACE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ACE RECORDS
Barcode
[0029667013710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sniff n the Tears
Альбом (сингл)
Fickle Heart
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Drivers Seat, Lines On Love, Carve Your Name On My Door, This Side Of The Blue Horizon, Sing, Rock N Roll Music, Fight For Love, The Thrill Of It All, Slide Away, Last Dance, Looking For You
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Виниловая пластинка SNIFF N THE TEARS / FICKLE HEART (1LP) - это настоящая находка для поклонников классического рока. Альбом включает в себя множество хитов, таких как Drivers Seat и Rock N Roll Music. Запись на виниле позволяет наслаждаться теплым и насыщенным звуком, который невозможно воспроизвести на цифровых носителях. Купить виниловую пластинку SNIFF N THE TEARS / FICKLE HEART (1LP) - это отличный выбор для тех, кто ценит высокое качество звука и уникальный винтажный стиль. Этот альбом станет отличным дополнением к вашей коллекции виниловых пластинок и позволит вам наслаждаться музыкой в полной мере.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sniff 'N' The Tears - Fickle Heart (0029667013710) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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