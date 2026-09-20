Frank Sinatra - Sing And Dance With Frank Sinatra (Analogue) (0856276002312) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Sing And Dance With Frank Sinatra
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659298
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Характеристики
Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Sing And Dance With Frank Sinatra
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lover, It's Only A Paper Moon, My Blue Heaven, It All Depends On You, Something To Me, Should I, The Continental (You Kiss While You're Dancing), When You're Smiling (The Whole World Smiles With You)
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Frank Sinatra - Sing And Dance With Frank Sinatra (Analogue) (0856276002312) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lover, It's Only A Paper Moon, My Blue Heaven, It All Depends On You, Something To Me, Should I, The Continental (You Kiss While You're Dancing), When You're Smiling (The Whole World Smiles With You)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Sing And Dance With Frank Sinatra
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lover, It's Only A Paper Moon, My Blue Heaven, It All Depends On You, Something To Me, Should I, The Continental (You Kiss While You're Dancing), When You're Smiling (The Whole World Smiles With You)
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lover, It's Only A Paper Moon, My Blue Heaven, It All Depends On You, Something To Me, Should I, The Continental (You Kiss While You're Dancing), When You're Smiling (The Whole World Smiles With You)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Frank Sinatra - Sing And Dance With Frank Sinatra (Analogue) (0856276002312) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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