Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218603614) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218603614) виниловая пластинка
The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery стал четвёртым альбомом гитариста. Большинство его треков считаются лучшими примерами двух отличительных техник Уэса – «выбора большим пальцем» и использования октав. В нем участвует Монтгомери в квартетном формате с замечательной ритм-секцией Томми Флэнагана, Перси Хита и Альберта «Тути» Хита. Многие считают этот альбом вершиной студийной работы Уэса. The Penguin Guide to Jazz выбрал этот альбом как часть предложенной «Core Collection», назвав его «вероятно, лучшей пластинкой Монтгомери, доступной на данный момент». Он получил пять звезд в журнале Down Beat, а Айра Гитлер написал: «Если бы кто-нибудь потратил время на внимательное изучение бюллетеней опроса критиков 1960 года, он бы увидел, что я был одним из двух, проголосовавших за Уэса Монтгомери как №1». на гитаре в установленной категории. Этот альбом во многом повлиял на мой голос. Сколько раз я слушал этот альбом, он мне не надоел. Я не думаю, что буду. Создавать легкую для прослушивания музыку со смыслом – это высокое достижение. Настоятельно рекомендуется. Монтгомери невероятный? Я ему верю!»
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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