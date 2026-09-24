0821797242417, Dylan, Bob, Nashville Skyline (Original Master Recording) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
NASHVILLE SKYLINE
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб.
В наличии
Код товара: 659285
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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity Sound Lab
Barcode
[0821797242417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
NASHVILLE SKYLINE
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Трек-лист
Girl From The North Country, Nashville Skyline Rag, To Be Alone With You, I Threw It All Away, Peggy Day, Lay Lady Lay, One More Night, Tell Me That It Isnt True, Country Pie, Tonight Ill Be Staying Here With You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 0821797242417, Dylan, Bob, Nashville Skyline (Original Master Recording) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Girl From The North Country, Nashville Skyline Rag, To Be Alone With You, I Threw It All Away, Peggy Day, Lay Lady Lay, One More Night, Tell Me That It Isnt True, Country Pie, Tonight Ill Be Staying Here With You
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity Sound Lab
Barcode
[0821797242417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
NASHVILLE SKYLINE
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Трек-лист
Girl From The North Country, Nashville Skyline Rag, To Be Alone With You, I Threw It All Away, Peggy Day, Lay Lady Lay, One More Night, Tell Me That It Isnt True, Country Pie, Tonight Ill Be Staying Here With You
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Китай
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Girl From The North Country, Nashville Skyline Rag, To Be Alone With You, I Threw It All Away, Peggy Day, Lay Lady Lay, One More Night, Tell Me That It Isnt True, Country Pie, Tonight Ill Be Staying Here With You
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0821797242417, Dylan, Bob, Nashville Skyline (Original Master Recording) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 8990 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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