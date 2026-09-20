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Скриптонит - Дом с нормальными явлениями (4601620999826) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Скриптонит - Дом с нормальными явлениями (4601620999826) виниловая пластинка

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Скриптонит - Дом с нормальными явлениями (4601620999826) виниловая пластинка - фото 1
Скриптонит - Дом с нормальными явлениями (4601620999826) виниловая пластинка - фото 2
Скриптонит - Дом с нормальными явлениями (4601620999826) виниловая пластинка - фото 3
Скриптонит - Дом с нормальными явлениями (4601620999826) виниловая пластинка - фото 4
Скриптонит - Дом с нормальными явлениями (4601620999826) виниловая пластинка - фото 5
Скриптонит - Дом с нормальными явлениями (4601620999826) виниловая пластинка - фото 6
Скриптонит - Дом с нормальными явлениями (4601620999826) виниловая пластинка - фото 7
Скриптонит - Дом с нормальными явлениями (4601620999826) виниловая пластинка - фото 8
Скриптонит - Дом с нормальными явлениями (4601620999826) виниловая пластинка - фото 9
Скриптонит - Дом с нормальными явлениями (4601620999826) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Скриптонит
Альбом (сингл)
Дом с нормальными явлениями
Жанр
Русский рэп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Скриптонит - Дом с нормальными явлениями (4601620999826) виниловая пластинка - фото 1
  • Скриптонит - Дом с нормальными явлениями (4601620999826) виниловая пластинка - фото 2
  • Скриптонит - Дом с нормальными явлениями (4601620999826) виниловая пластинка - фото 3
  • Скриптонит - Дом с нормальными явлениями (4601620999826) виниловая пластинка - фото 4
  • Скриптонит - Дом с нормальными явлениями (4601620999826) виниловая пластинка - фото 5
  • Скриптонит - Дом с нормальными явлениями (4601620999826) виниловая пластинка - фото 6
  • Скриптонит - Дом с нормальными явлениями (4601620999826) виниловая пластинка - фото 7
  • Скриптонит - Дом с нормальными явлениями (4601620999826) виниловая пластинка - фото 8
  • Скриптонит - Дом с нормальными явлениями (4601620999826) виниловая пластинка - фото 9
  • Скриптонит - Дом с нормальными явлениями (4601620999826) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659242
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Характеристики

Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4601620999826]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Скриптонит
Альбом (сингл)
Дом с нормальными явлениями
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Интро, Дома, Оставь Это Нам, Вниз, Коньяк, Океан, Притон, Танцуй Сама, На Должном, Сука Тащит Нас На Дно, Сны, 100 Поцелуев, Бумажки, Лям, Стиль (Другая Версия), Я Не Улыбаюсь, Вечеринка, Это Любовь
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Скриптонит - Дом с нормальными явлениями (4601620999826) виниловая пластинка

«Дом с нормальными явлениями» — дебютный студийный альбом рэпера Скриптонита, выпущенный 24 ноября 2015 года. 180-граммовый черный винил в гейтфолде.. После выхода «Дом…» занял вторую строчку в альбомном чарте iTunes, уступив новому альбому британской певицы Адель. В альбоме чувствуется влияние Top Dawg Entertainment из Калифорнии и американского рэпера Трэвиса Скотта



Теги товара: Rap, Скриптонит

Отзывы о товаре Скриптонит - Дом с нормальными явлениями (4601620999826) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4601620999826]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Скриптонит
Альбом (сингл)
Дом с нормальными явлениями
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Интро, Дома, Оставь Это Нам, Вниз, Коньяк, Океан, Притон, Танцуй Сама, На Должном, Сука Тащит Нас На Дно, Сны, 100 Поцелуев, Бумажки, Лям, Стиль (Другая Версия), Я Не Улыбаюсь, Вечеринка, Это Любовь
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
«Дом с нормальными явлениями» — дебютный студийный альбом рэпера Скриптонита, выпущенный 24 ноября 2015 года. 180-граммовый черный винил в гейтфолде.. После выхода «Дом…» занял вторую строчку в альбомном чарте iTunes, уступив новому альбому британской певицы Адель. В альбоме чувствуется влияние Top Dawg Entertainment из Калифорнии и американского рэпера Трэвиса Скотта


Теги товара: Rap, Скриптонит
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