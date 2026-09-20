White Zombie - La Sexorcisto: Devil Music (0600753381564) виниловая пластинка
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Описание товара White Zombie - La Sexorcisto: Devil Music (0600753381564) виниловая пластинка
«La Sexorcisto: Devil Music Volume One» — третий студийный альбом американской метал-группы White Zombie, выпущенный 17 марта 1992 года на лейбле Geffen Records. Последний альбом, в котором играет барабанщик Айван де Прюм. Альбом сочетает в себя два жанра: грув-метала и хэви-метал, в сочетании с множеством семплов из фильмов категории B. Роб Зомби объяснил, что он хотел сохранить элемент грув-танца, черты которого часто отсутствует в метал-музыке. Вопреки слухам, альбом Devil Music Volume Two даже не планировался. White Zombie — американская метал-группа, основанная в Нью-Йорке, в 1985 году. В начале группа играла нойз-рок, но более известна в жанре индастриал-грув-метал с лирикой, основанной на фильмах ужасов. Группа официально распалась в 1998 году, почти сразу после выпуска вокалистом Робом Зомби сольного альбома «Hellbilly Deluxe». В 2000 году White Zombie были включены в VH1 «100 Greatest Artists of Hard Rock», под номером 56. В феврале 2011 года Роб Зомби в интервью для RockAAA сказал, что White Zombie никогда не воссоединятся.
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