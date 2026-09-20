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Weather Report - Mr. Gone (coloured) (8719262030909) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Weather Report - Mr. Gone (coloured) (8719262030909) виниловая пластинка

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Weather Report - Mr. Gone (coloured) (8719262030909) виниловая пластинка - фото 1
Weather Report - Mr. Gone (coloured) (8719262030909) виниловая пластинка - фото 2
Weather Report - Mr. Gone (coloured) (8719262030909) виниловая пластинка - фото 3
Weather Report - Mr. Gone (coloured) (8719262030909) виниловая пластинка - фото 4
Weather Report - Mr. Gone (coloured) (8719262030909) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Weather Report
Альбом (сингл)
Gone
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Weather Report - Mr. Gone (coloured) (8719262030909) виниловая пластинка - фото 1
  • Weather Report - Mr. Gone (coloured) (8719262030909) виниловая пластинка - фото 2
  • Weather Report - Mr. Gone (coloured) (8719262030909) виниловая пластинка - фото 3
  • Weather Report - Mr. Gone (coloured) (8719262030909) виниловая пластинка - фото 4
  • Weather Report - Mr. Gone (coloured) (8719262030909) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659211
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262030909]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Weather Report
Альбом (сингл)
Gone
Трек-лист
Pursuit of the Woman with the Feathered Hat, River People, Young and Fine, Elders, Mr Gone, Punk Jazz, Pinocchio, And then
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Weather Report - Mr. Gone (coloured) (8719262030909) виниловая пластинка

Mr. Gone - переиздание восьмого студийного альбома группы Weather Report, выпущенного в 1978 году. Он занял первое место в чарте Billboard Jazz Albums. В записи приняли участие барабанщики Энтони Уильямс (Miles Davis Quintet), Питер Эрскин (Bill Reichenbach Quartet), Стив Гэдд. Лимитированное пронумерованное издание представлено на 180-граммовом виниле цвета золото-черного мрамора. Коллектив Weather Report был основан Джо Зовинулом и Вайном Шортером, музыканты подружились еще в 1959 году, но Weather Report появился только в 1970. За эти годы почти все альбомы группы попали в Top 5 чарта лучших джазовых альбомов журнала Billboard, включая два диска (Heavy Weather и Mr. Gone), возглавивших этот хит-парад.

Отзывы о товаре Weather Report - Mr. Gone (coloured) (8719262030909) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262030909]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Weather Report
Альбом (сингл)
Gone
Трек-лист
Pursuit of the Woman with the Feathered Hat, River People, Young and Fine, Elders, Mr Gone, Punk Jazz, Pinocchio, And then
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Mr. Gone - переиздание восьмого студийного альбома группы Weather Report, выпущенного в 1978 году. Он занял первое место в чарте Billboard Jazz Albums. В записи приняли участие барабанщики Энтони Уильямс (Miles Davis Quintet), Питер Эрскин (Bill Reichenbach Quartet), Стив Гэдд. Лимитированное пронумерованное издание представлено на 180-граммовом виниле цвета золото-черного мрамора. Коллектив Weather Report был основан Джо Зовинулом и Вайном Шортером, музыканты подружились еще в 1959 году, но Weather Report появился только в 1970. За эти годы почти все альбомы группы попали в Top 5 чарта лучших джазовых альбомов журнала Billboard, включая два диска (Heavy Weather и Mr. Gone), возглавивших этот хит-парад.
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