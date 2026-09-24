Jennifer Warnes - Famous Blue Raincoat (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002336) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jennifer Warnes
Альбом (сингл)
Famous Blue Raincoat
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 530 руб.
В наличии
Код товара: 659201
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
31 530 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002336]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jennifer Warnes
Альбом (сингл)
Famous Blue Raincoat
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
First We Take Manhattan, Bird on a Wire, Famous Blue Raincoat, Joan of Arc, Aint No Cure for Love, Coming Back to You, Song of Bernadette, A Singer Must Die, Came So Far for Beauty, Night Comes On, The Ballad of the Runaway Horse, Your Will, A Singer Must Die (8-track Analog Demo Version), Joan of Arc (Live)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jennifer Warnes - Famous Blue Raincoat (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002336) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: First We Take Manhattan, Bird on a Wire, Famous Blue Raincoat, Joan of Arc, Aint No Cure for Love, Coming Back to You, Song of Bernadette, A Singer Must Die, Came So Far for Beauty, Night Comes On, The Ballad of the Runaway Horse, Your Will, A Singer Must Die (8-track Analog Demo Version), Joan of Arc (Live)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 30 820 руб.7705 руб. в СплитPeter Frampton - In The Studio 1972- 1975 (Box) (Analogue) (0680...
-
В наличииЦена 31 410 руб.7853 руб. в СплитOST - Zack Snyder's Justice League (Junkie XL) (Box) (0810041486...
-
В наличииЦена 32 000 руб.8000 руб. в СплитPink Floyd - The Dark Side Of The Moon (Box) (0190296203671) вин...
-
В наличииЦена 32 000 руб.8000 руб. в СплитThe White Stripes - Elephant (Box) (Audiophile One-Step Pressing...
-
В наличииЦена 32 000 руб.8000 руб. в СплитSteely Dan - Pretzel Logic (Box) (Audiophile One-Step Pressing) ...
-
В наличииЦена 33 180 руб.8295 руб. в СплитChick Corea - The Complete Studio Recordings 1986-1991 (Box) (07...
-
В наличииЦена 33 180 руб.8295 руб. в СплитTorsten Nilsson - Cantate Domino (Box) (Analogue One-Step Pressi...
-
В наличииЦена 33 660 руб.8415 руб. в СплитKrokus - Big Eight (Limited Ed.) (12Lp Box) (0190759422311) вини...
-
В наличииЦена 34 360 руб.8590 руб. в СплитT. Rex - The Studio Albums 1970-1977 (Box) (coloured) (501479791...
-
В наличииЦена 34 830 руб.8708 руб. в СплитDio - The Complete Albums 1983-1993 (Box) (0602475128083) винило...
-
В наличииЦена 36 360 руб.9090 руб. в СплитRush - Rush 50 (Deluxe Box Set) (0602465262773) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 37 900 руб.9475 руб. в СплитKing Gizzard & The Lizard Wizard - Field Of Vision '25 (Box) (co...
Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002336]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jennifer Warnes
Альбом (сингл)
Famous Blue Raincoat
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
First We Take Manhattan, Bird on a Wire, Famous Blue Raincoat, Joan of Arc, Aint No Cure for Love, Coming Back to You, Song of Bernadette, A Singer Must Die, Came So Far for Beauty, Night Comes On, The Ballad of the Runaway Horse, Your Will, A Singer Must Die (8-track Analog Demo Version), Joan of Arc (Live)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: First We Take Manhattan, Bird on a Wire, Famous Blue Raincoat, Joan of Arc, Aint No Cure for Love, Coming Back to You, Song of Bernadette, A Singer Must Die, Came So Far for Beauty, Night Comes On, The Ballad of the Runaway Horse, Your Will, A Singer Must Die (8-track Analog Demo Version), Joan of Arc (Live)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Jennifer Warnes - Famous Blue Raincoat (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002336) виниловая пластинка - по цене 31530 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Jennifer Warnes - Famous Blue Raincoat (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002336) виниловая пластинка