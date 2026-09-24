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Jennifer Warnes - Famous Blue Raincoat (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002336) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jennifer Warnes - Famous Blue Raincoat (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002336) виниловая пластинка

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Jennifer Warnes - Famous Blue Raincoat (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002336) виниловая пластинка - фото 1
Jennifer Warnes - Famous Blue Raincoat (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002336) виниловая пластинка - фото 2
Jennifer Warnes - Famous Blue Raincoat (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002336) виниловая пластинка - фото 3
Jennifer Warnes - Famous Blue Raincoat (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002336) виниловая пластинка - фото 4
Jennifer Warnes - Famous Blue Raincoat (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002336) виниловая пластинка - фото 5
Jennifer Warnes - Famous Blue Raincoat (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002336) виниловая пластинка - фото 6
Jennifer Warnes - Famous Blue Raincoat (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002336) виниловая пластинка - фото 7
Jennifer Warnes - Famous Blue Raincoat (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002336) виниловая пластинка - фото 8
Jennifer Warnes - Famous Blue Raincoat (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002336) виниловая пластинка - фото 9
Jennifer Warnes - Famous Blue Raincoat (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002336) виниловая пластинка - фото 10
Jennifer Warnes - Famous Blue Raincoat (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002336) виниловая пластинка - фото 11
Jennifer Warnes - Famous Blue Raincoat (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002336) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jennifer Warnes
Альбом (сингл)
Famous Blue Raincoat
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jennifer Warnes - Famous Blue Raincoat (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002336) виниловая пластинка - фото 1
  • Jennifer Warnes - Famous Blue Raincoat (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002336) виниловая пластинка - фото 2
  • Jennifer Warnes - Famous Blue Raincoat (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002336) виниловая пластинка - фото 3
  • Jennifer Warnes - Famous Blue Raincoat (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002336) виниловая пластинка - фото 4
  • Jennifer Warnes - Famous Blue Raincoat (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002336) виниловая пластинка - фото 5
  • Jennifer Warnes - Famous Blue Raincoat (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002336) виниловая пластинка - фото 6
  • Jennifer Warnes - Famous Blue Raincoat (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002336) виниловая пластинка - фото 7
  • Jennifer Warnes - Famous Blue Raincoat (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002336) виниловая пластинка - фото 8
  • Jennifer Warnes - Famous Blue Raincoat (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002336) виниловая пластинка - фото 9
  • Jennifer Warnes - Famous Blue Raincoat (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002336) виниловая пластинка - фото 10
  • Jennifer Warnes - Famous Blue Raincoat (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002336) виниловая пластинка - фото 11
  • Jennifer Warnes - Famous Blue Raincoat (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002336) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 530 руб. 
Начислим 988 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659201
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Jennifer Warnes - Famous Blue Raincoat (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002336) виниловая пластинка
31 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002336]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jennifer Warnes
Альбом (сингл)
Famous Blue Raincoat
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
First We Take Manhattan, Bird on a Wire, Famous Blue Raincoat, Joan of Arc, Aint No Cure for Love, Coming Back to You, Song of Bernadette, A Singer Must Die, Came So Far for Beauty, Night Comes On, The Ballad of the Runaway Horse, Your Will, A Singer Must Die (8-track Analog Demo Version), Joan of Arc (Live)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jennifer Warnes - Famous Blue Raincoat (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002336) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: First We Take Manhattan, Bird on a Wire, Famous Blue Raincoat, Joan of Arc, Aint No Cure for Love, Coming Back to You, Song of Bernadette, A Singer Must Die, Came So Far for Beauty, Night Comes On, The Ballad of the Runaway Horse, Your Will, A Singer Must Die (8-track Analog Demo Version), Joan of Arc (Live)



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Jennifer Warnes - Famous Blue Raincoat (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002336) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002336]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jennifer Warnes
Альбом (сингл)
Famous Blue Raincoat
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
First We Take Manhattan, Bird on a Wire, Famous Blue Raincoat, Joan of Arc, Aint No Cure for Love, Coming Back to You, Song of Bernadette, A Singer Must Die, Came So Far for Beauty, Night Comes On, The Ballad of the Runaway Horse, Your Will, A Singer Must Die (8-track Analog Demo Version), Joan of Arc (Live)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: First We Take Manhattan, Bird on a Wire, Famous Blue Raincoat, Joan of Arc, Aint No Cure for Love, Coming Back to You, Song of Bernadette, A Singer Must Die, Came So Far for Beauty, Night Comes On, The Ballad of the Runaway Horse, Your Will, A Singer Must Die (8-track Analog Demo Version), Joan of Arc (Live)


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jennifer Warnes - Famous Blue Raincoat (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0856276002336) виниловая пластинка - по цене 31530 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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