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Tom Waits - Closing Time (2Lp Lim Half Speed Ed Clear Vinyl) (8714092797435) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tom Waits - Closing Time (2Lp Lim Half Speed Ed Clear Vinyl) (8714092797435) виниловая пластинка

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Tom Waits - Closing Time (2Lp Lim Half Speed Ed Clear Vinyl) (8714092797435) виниловая пластинка - фото 1
Tom Waits - Closing Time (2Lp Lim Half Speed Ed Clear Vinyl) (8714092797435) виниловая пластинка - фото 2
Tom Waits - Closing Time (2Lp Lim Half Speed Ed Clear Vinyl) (8714092797435) виниловая пластинка - фото 3
Tom Waits - Closing Time (2Lp Lim Half Speed Ed Clear Vinyl) (8714092797435) виниловая пластинка - фото 4
Tom Waits - Closing Time (2Lp Lim Half Speed Ed Clear Vinyl) (8714092797435) виниловая пластинка - фото 5
Tom Waits - Closing Time (2Lp Lim Half Speed Ed Clear Vinyl) (8714092797435) виниловая пластинка - фото 6
Tom Waits - Closing Time (2Lp Lim Half Speed Ed Clear Vinyl) (8714092797435) виниловая пластинка - фото 7
Tom Waits - Closing Time (2Lp Lim Half Speed Ed Clear Vinyl) (8714092797435) виниловая пластинка - фото 8
Tom Waits - Closing Time (2Lp Lim Half Speed Ed Clear Vinyl) (8714092797435) виниловая пластинка - фото 9
Tom Waits - Closing Time (2Lp Lim Half Speed Ed Clear Vinyl) (8714092797435) виниловая пластинка - фото 10
Tom Waits - Closing Time (2Lp Lim Half Speed Ed Clear Vinyl) (8714092797435) виниловая пластинка - фото 11
Tom Waits - Closing Time (2Lp Lim Half Speed Ed Clear Vinyl) (8714092797435) виниловая пластинка - фото 12
Tom Waits - Closing Time (2Lp Lim Half Speed Ed Clear Vinyl) (8714092797435) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Closing Time
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tom Waits - Closing Time (2Lp Lim Half Speed Ed Clear Vinyl) (8714092797435) виниловая пластинка - фото 1
  • Tom Waits - Closing Time (2Lp Lim Half Speed Ed Clear Vinyl) (8714092797435) виниловая пластинка - фото 2
  • Tom Waits - Closing Time (2Lp Lim Half Speed Ed Clear Vinyl) (8714092797435) виниловая пластинка - фото 3
  • Tom Waits - Closing Time (2Lp Lim Half Speed Ed Clear Vinyl) (8714092797435) виниловая пластинка - фото 4
  • Tom Waits - Closing Time (2Lp Lim Half Speed Ed Clear Vinyl) (8714092797435) виниловая пластинка - фото 5
  • Tom Waits - Closing Time (2Lp Lim Half Speed Ed Clear Vinyl) (8714092797435) виниловая пластинка - фото 6
  • Tom Waits - Closing Time (2Lp Lim Half Speed Ed Clear Vinyl) (8714092797435) виниловая пластинка - фото 7
  • Tom Waits - Closing Time (2Lp Lim Half Speed Ed Clear Vinyl) (8714092797435) виниловая пластинка - фото 8
  • Tom Waits - Closing Time (2Lp Lim Half Speed Ed Clear Vinyl) (8714092797435) виниловая пластинка - фото 9
  • Tom Waits - Closing Time (2Lp Lim Half Speed Ed Clear Vinyl) (8714092797435) виниловая пластинка - фото 10
  • Tom Waits - Closing Time (2Lp Lim Half Speed Ed Clear Vinyl) (8714092797435) виниловая пластинка - фото 11
  • Tom Waits - Closing Time (2Lp Lim Half Speed Ed Clear Vinyl) (8714092797435) виниловая пластинка - фото 12
  • Tom Waits - Closing Time (2Lp Lim Half Speed Ed Clear Vinyl) (8714092797435) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659197
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Tom Waits - Closing Time (2Lp Lim Half Speed Ed Clear Vinyl) (8714092797435) виниловая пластинка
5 340 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Anti-
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Anti
Barcode
[8714092797435]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Closing Time
Жанр
Jazz
Трек-лист
Ol' '55, I Hope That I Don't Fall In Love With You, Virginia Avenue, Old Shoes [& Picture Postcards], Midnight Lullaby, Martha, Rosie, Lonely, Ice Cream Man, Little Trip To Heaven [On The Wings Of Your Love], Grapefruit Moon, Closing Time
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tom Waits - Closing Time (2Lp Lim Half Speed Ed Clear Vinyl) (8714092797435) виниловая пластинка

"Closing Time" - дебютный альбом американского автора-исполнителя Тома Уэйтса, выпущенный 6 марта 1973 года на лейбле Asylum Records. Спродюсированный и аранжированный бывшим участником группы Lovin' Spoonful Джерри Йестером, "Closing Time" стал первым из семи основных релизов Уэйтса на лейбле Asylum. В альбоме преобладает влияние фолка, хотя Уэйтс задумывал "Closing Time" как джазово-фортепианный релиз. Издание на двойном прозрачном виниле. Томас Алан Уэйтс (родился 7 декабря 1949 г.) – культовый американский музыкант, композитор, автор песен и актер. Его тексты часто сосредоточены на изнанке общества и звучат его фирменным глубоким, хриплым голосом. Он работал в основном в джазе в 1970-х, но его музыка с 1980-х отражала сильное влияние блюза, рока, водевиля и экспериментальных жанров. Уэйтс родился и вырос в семье среднего класса в Калифорнии. Вдохновленный творчеством Боба Дилана и Beat Generation, он начал исполнять фолк-музыку еще в молодости. Музыкант переехал в Лос-Анджелес в 1972 году, где работал автором песен, прежде чем подписать контракт на запись с Asylum Records. Его первыми альбомами были, ориентированные на джаз, «Closing Time» (1973) и «The Heart of Saturday Night» (1974), которые отразили лирический интерес музыканта к ночной жизни, бедности и преступности. Он неоднократно гастролировал по США, Европе и Японии и получил большое признание критиков и коммерческий успех с релизами «Small Change» (1976), «Blue Valentine» (1978) и «Heartattack and Vine» (1980). Уэйтс также продюсировал саундтрек к фильму Фрэнсиса Форда Копполы «От всего сердца» («One from the Heart») (1981), а впоследствии сыграл эпизодические роли в нескольких фильмах Копполы. В 1980 году Уэйтс женился на Кэтлин Бреннан, расстался со своим менеджером и звукозаписывающей компанией и переехал в Нью-Йорк. При поддержке и частом сотрудничестве с Бреннан он следовал более экспериментальной и эклектичной музыкальной эстетике под влиянием творчества Гарри Партча и Captain Beefheart. Это увлечение нашло отражение в серии альбомов, выпущенных Island Records, «Swordfishtrombones» (1983), «Rain Dogs» (1985) и «Franks Wild Years» (1987). Он продолжал сниматься в кино, особенно заметен в главной роли в фильме Джима Джармуша «Вниз по закону» («Down by Law») (1986), а также появлялся в театральных постановках. Вместе с театральным режиссером Робертом Уилсоном он поставил мюзиклы «Черный всадник» («The Black Rider») (1990) и «Алиса» («Alice») (1992). Вернувшись в Калифорнию в 1990-х годах, Уэйтс создает альбомы «Bone Machine» (1992), «The Black Rider» (1993) и «Mule Variations» (1999), которые принесли ему огромное признание критиков и несколько премий Грэмми. В конце 1990-х он перешел на лейбл ANTI-, который выпустил релизы «Blood Money» (2002), «Alice» (2002), «Real Gone» (2004) и «Bad as Me» (2011). Несмотря на отсутствие массового коммерческого успеха, Уэйтс оказал сильнейшее влияние на многих музыкантов и приобрел международный культовый статус, о нем написано несколько биографий. В 2015 году музыкант занял 55-е место в рейтинге Rolling Stone «100 величайших авторов песен всех времен». В 2011 году он был занесен в Зал славы рок-н-ролла.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Tom Waits - Closing Time (2Lp Lim Half Speed Ed Clear Vinyl) (8714092797435) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Anti-
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Anti
Barcode
[8714092797435]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Closing Time
Жанр
Jazz
Трек-лист
Ol' '55, I Hope That I Don't Fall In Love With You, Virginia Avenue, Old Shoes [& Picture Postcards], Midnight Lullaby, Martha, Rosie, Lonely, Ice Cream Man, Little Trip To Heaven [On The Wings Of Your Love], Grapefruit Moon, Closing Time
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
"Closing Time" - дебютный альбом американского автора-исполнителя Тома Уэйтса, выпущенный 6 марта 1973 года на лейбле Asylum Records. Спродюсированный и аранжированный бывшим участником группы Lovin' Spoonful Джерри Йестером, "Closing Time" стал первым из семи основных релизов Уэйтса на лейбле Asylum. В альбоме преобладает влияние фолка, хотя Уэйтс задумывал "Closing Time" как джазово-фортепианный релиз. Издание на двойном прозрачном виниле. Томас Алан Уэйтс (родился 7 декабря 1949 г.) – культовый американский музыкант, композитор, автор песен и актер. Его тексты часто сосредоточены на изнанке общества и звучат его фирменным глубоким, хриплым голосом. Он работал в основном в джазе в 1970-х, но его музыка с 1980-х отражала сильное влияние блюза, рока, водевиля и экспериментальных жанров. Уэйтс родился и вырос в семье среднего класса в Калифорнии. Вдохновленный творчеством Боба Дилана и Beat Generation, он начал исполнять фолк-музыку еще в молодости. Музыкант переехал в Лос-Анджелес в 1972 году, где работал автором песен, прежде чем подписать контракт на запись с Asylum Records. Его первыми альбомами были, ориентированные на джаз, «Closing Time» (1973) и «The Heart of Saturday Night» (1974), которые отразили лирический интерес музыканта к ночной жизни, бедности и преступности. Он неоднократно гастролировал по США, Европе и Японии и получил большое признание критиков и коммерческий успех с релизами «Small Change» (1976), «Blue Valentine» (1978) и «Heartattack and Vine» (1980). Уэйтс также продюсировал саундтрек к фильму Фрэнсиса Форда Копполы «От всего сердца» («One from the Heart») (1981), а впоследствии сыграл эпизодические роли в нескольких фильмах Копполы. В 1980 году Уэйтс женился на Кэтлин Бреннан, расстался со своим менеджером и звукозаписывающей компанией и переехал в Нью-Йорк. При поддержке и частом сотрудничестве с Бреннан он следовал более экспериментальной и эклектичной музыкальной эстетике под влиянием творчества Гарри Партча и Captain Beefheart. Это увлечение нашло отражение в серии альбомов, выпущенных Island Records, «Swordfishtrombones» (1983), «Rain Dogs» (1985) и «Franks Wild Years» (1987). Он продолжал сниматься в кино, особенно заметен в главной роли в фильме Джима Джармуша «Вниз по закону» («Down by Law») (1986), а также появлялся в театральных постановках. Вместе с театральным режиссером Робертом Уилсоном он поставил мюзиклы «Черный всадник» («The Black Rider») (1990) и «Алиса» («Alice») (1992). Вернувшись в Калифорнию в 1990-х годах, Уэйтс создает альбомы «Bone Machine» (1992), «The Black Rider» (1993) и «Mule Variations» (1999), которые принесли ему огромное признание критиков и несколько премий Грэмми. В конце 1990-х он перешел на лейбл ANTI-, который выпустил релизы «Blood Money» (2002), «Alice» (2002), «Real Gone» (2004) и «Bad as Me» (2011). Несмотря на отсутствие массового коммерческого успеха, Уэйтс оказал сильнейшее влияние на многих музыкантов и приобрел международный культовый статус, о нем написано несколько биографий. В 2015 году музыкант занял 55-е место в рейтинге Rolling Stone «100 величайших авторов песен всех времен». В 2011 году он был занесен в Зал славы рок-н-ролла.


Теги товара: Limited Edition
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Tom Waits - Closing Time (2Lp Lim Half Speed Ed Clear Vinyl) (8714092797435) виниловая пластинка - стоимость товара 5340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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