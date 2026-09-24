Описание товара Tom Waits - Closing Time (2Lp Lim Half Speed Ed Clear Vinyl) (8714092797435) виниловая пластинка

"Closing Time" - дебютный альбом американского автора-исполнителя Тома Уэйтса, выпущенный 6 марта 1973 года на лейбле Asylum Records. Спродюсированный и аранжированный бывшим участником группы Lovin' Spoonful Джерри Йестером, "Closing Time" стал первым из семи основных релизов Уэйтса на лейбле Asylum. В альбоме преобладает влияние фолка, хотя Уэйтс задумывал "Closing Time" как джазово-фортепианный релиз. Издание на двойном прозрачном виниле. Томас Алан Уэйтс (родился 7 декабря 1949 г.) – культовый американский музыкант, композитор, автор песен и актер. Его тексты часто сосредоточены на изнанке общества и звучат его фирменным глубоким, хриплым голосом. Он работал в основном в джазе в 1970-х, но его музыка с 1980-х отражала сильное влияние блюза, рока, водевиля и экспериментальных жанров. Уэйтс родился и вырос в семье среднего класса в Калифорнии. Вдохновленный творчеством Боба Дилана и Beat Generation, он начал исполнять фолк-музыку еще в молодости. Музыкант переехал в Лос-Анджелес в 1972 году, где работал автором песен, прежде чем подписать контракт на запись с Asylum Records. Его первыми альбомами были, ориентированные на джаз, «Closing Time» (1973) и «The Heart of Saturday Night» (1974), которые отразили лирический интерес музыканта к ночной жизни, бедности и преступности. Он неоднократно гастролировал по США, Европе и Японии и получил большое признание критиков и коммерческий успех с релизами «Small Change» (1976), «Blue Valentine» (1978) и «Heartattack and Vine» (1980). Уэйтс также продюсировал саундтрек к фильму Фрэнсиса Форда Копполы «От всего сердца» («One from the Heart») (1981), а впоследствии сыграл эпизодические роли в нескольких фильмах Копполы. В 1980 году Уэйтс женился на Кэтлин Бреннан, расстался со своим менеджером и звукозаписывающей компанией и переехал в Нью-Йорк. При поддержке и частом сотрудничестве с Бреннан он следовал более экспериментальной и эклектичной музыкальной эстетике под влиянием творчества Гарри Партча и Captain Beefheart. Это увлечение нашло отражение в серии альбомов, выпущенных Island Records, «Swordfishtrombones» (1983), «Rain Dogs» (1985) и «Franks Wild Years» (1987). Он продолжал сниматься в кино, особенно заметен в главной роли в фильме Джима Джармуша «Вниз по закону» («Down by Law») (1986), а также появлялся в театральных постановках. Вместе с театральным режиссером Робертом Уилсоном он поставил мюзиклы «Черный всадник» («The Black Rider») (1990) и «Алиса» («Alice») (1992). Вернувшись в Калифорнию в 1990-х годах, Уэйтс создает альбомы «Bone Machine» (1992), «The Black Rider» (1993) и «Mule Variations» (1999), которые принесли ему огромное признание критиков и несколько премий Грэмми. В конце 1990-х он перешел на лейбл ANTI-, который выпустил релизы «Blood Money» (2002), «Alice» (2002), «Real Gone» (2004) и «Bad as Me» (2011). Несмотря на отсутствие массового коммерческого успеха, Уэйтс оказал сильнейшее влияние на многих музыкантов и приобрел международный культовый статус, о нем написано несколько биографий. В 2015 году музыкант занял 55-е место в рейтинге Rolling Stone «100 величайших авторов песен всех времен». В 2011 году он был занесен в Зал славы рок-н-ролла.