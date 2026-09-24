Antonio Vivaldi - The Best Of Vivaldi (5054197704765) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Best Of Vivaldi
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб.
В наличии
Код товара: 659189
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 440 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5054197704765]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Best Of Vivaldi
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
The Four Seasons: Violin concerto in E major “Spring” (“La primavera”), Op. 8 No. 1, RV 269: II.Largo e pianissimo sempre, Flute concerto in D major “Il gardellino”, Op. 10 No. 3, RV 428: I. Allegro, Gloria in D major, RV 589: I. Gloria in excelsis Deo, Lute concerto in D major, RV 93: II. Largo, L’estro armonico: Violin concerto in A minor, Op. 3 No. 6, RV 356, Stabat Mater in F minor, RV 621: I. Stabat Mater dolorosa, The Four Seasons: Violin concerto in F major “Autumn” (“L’autunno”), Op. 8 N
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Antonio Vivaldi - The Best Of Vivaldi (5054197704765) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку Various Artists / Best Of Vivaldi (1LP) - это отличная возможность окунуться в мир классической музыки и насладиться шедеврами Антонио Вивальди. Альбом Best Of Vivaldi представляет собой сборник лучших произведений этого великого композитора, которые поразят вашу душу своей красотой и элегантностью. На этой виниловой пластинке вы найдете знаменитые концерты, сонаты и другие произведения, исполненные самыми талантливыми исполнителями. Уникальный звук аналогового винила позволит вам полностью погрузиться в музыку и насладиться каждой нотой с особым восторгом. Не упустите возможность приобрести виниловую пластинку Various Artists / Best Of Vivaldi (1LP) и перенестись в волшебный мир классической музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 300 руб.825 руб. в СплитElvis Presley - Love Songs (Pink) (5060348583639) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитMiles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитWes Montgomery - Movin' Along (8436569192276) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитJimmy Smith - Bashin' (8436569193792) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитOscar Peterson - Plays Cole Porter (8437016248263) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитMiles Davis - Birth Of The Cool (8437016248249) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитAC/DC - Highway To Hell (5099751076414) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитBring Me The Horizon - That’S The Spirit (LP, CD) (0888751309012...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитMichael Buble - Crazy Love (0093624971948) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитPeter Frampton - Forgets The Words (2Lp)(Lim Ed.,Etched Vinyl) (...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитThe Doors - The Doors (Mono) (Remastered) (0081227978884) винило...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитElectric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of ...
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5054197704765]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Best Of Vivaldi
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
The Four Seasons: Violin concerto in E major “Spring” (“La primavera”), Op. 8 No. 1, RV 269: II.Largo e pianissimo sempre, Flute concerto in D major “Il gardellino”, Op. 10 No. 3, RV 428: I. Allegro, Gloria in D major, RV 589: I. Gloria in excelsis Deo, Lute concerto in D major, RV 93: II. Largo, L’estro armonico: Violin concerto in A minor, Op. 3 No. 6, RV 356, Stabat Mater in F minor, RV 621: I. Stabat Mater dolorosa, The Four Seasons: Violin concerto in F major “Autumn” (“L’autunno”), Op. 8 N
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Купить виниловую пластинку Various Artists / Best Of Vivaldi (1LP) - это отличная возможность окунуться в мир классической музыки и насладиться шедеврами Антонио Вивальди. Альбом Best Of Vivaldi представляет собой сборник лучших произведений этого великого композитора, которые поразят вашу душу своей красотой и элегантностью. На этой виниловой пластинке вы найдете знаменитые концерты, сонаты и другие произведения, исполненные самыми талантливыми исполнителями. Уникальный звук аналогового винила позволит вам полностью погрузиться в музыку и насладиться каждой нотой с особым восторгом. Не упустите возможность приобрести виниловую пластинку Various Artists / Best Of Vivaldi (1LP) и перенестись в волшебный мир классической музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Antonio Vivaldi - The Best Of Vivaldi (5054197704765) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3440 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Antonio Vivaldi - The Best Of Vivaldi (5054197704765) виниловая пластинка