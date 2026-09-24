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Various Artists - The Sound Of Jazz (Analogue) (0753088011115) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - The Sound Of Jazz (Analogue) (0753088011115) виниловая пластинка

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Various Artists - The Sound Of Jazz (Analogue) (0753088011115) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - The Sound Of Jazz (Analogue) (0753088011115) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - The Sound Of Jazz (Analogue) (0753088011115) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - The Sound Of Jazz (Analogue) (0753088011115) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - The Sound Of Jazz (Analogue) (0753088011115) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - The Sound Of Jazz (Analogue) (0753088011115) виниловая пластинка - фото 6
Various Artists - The Sound Of Jazz (Analogue) (0753088011115) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Sound Of Jazz
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - The Sound Of Jazz (Analogue) (0753088011115) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - The Sound Of Jazz (Analogue) (0753088011115) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - The Sound Of Jazz (Analogue) (0753088011115) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - The Sound Of Jazz (Analogue) (0753088011115) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - The Sound Of Jazz (Analogue) (0753088011115) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - The Sound Of Jazz (Analogue) (0753088011115) виниловая пластинка - фото 6
  • Various Artists - The Sound Of Jazz (Analogue) (0753088011115) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659186
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Various Artists - The Sound Of Jazz (Analogue) (0753088011115) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088011115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Sound Of Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Wild Man Blues, Rosetta, Fine And Mellow, Blues, I Left My Baby, The Train And The River, Nervous, Dickie's Dream
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - The Sound Of Jazz (Analogue) (0753088011115) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Wild Man Blues, Rosetta, Fine And Mellow, Blues, I Left My Baby, The Train And The River, Nervous, Dickie's Dream

Отзывы о товаре Various Artists - The Sound Of Jazz (Analogue) (0753088011115) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088011115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Sound Of Jazz
Жанр
Jazz
Трек-лист
Wild Man Blues, Rosetta, Fine And Mellow, Blues, I Left My Baby, The Train And The River, Nervous, Dickie's Dream
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Wild Man Blues, Rosetta, Fine And Mellow, Blues, I Left My Baby, The Train And The River, Nervous, Dickie's Dream
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - The Sound Of Jazz (Analogue) (0753088011115) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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