Various Artists - Quentin Tarantino: The Best Songs From Quentin Tarantino's Films (Box) (3596974347267) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Tarantino Vynil Box
Жанр
популярная музыка, саундтреки
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659183
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[3596974347267]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Tarantino Vynil Box
Жанр
популярная музыка, саундтреки
Трек-лист
Side A Dick Dale & The Del-Tones : Misirlou, Isaac Hayes : Main Title Truck Turner, Johnny Cash : So Doggone Lonesome, Annibale E I Cantori Moderni : Trinity: Titoli, The 5.6.7.8s : Woo Hoo, Link Wray & His Ray Men : Rumble, Side B Joe Tex : I Gotcha, The Tornadoes : Bustin Surfboards, Keith Mansfield : Funky Fanfare, Dee Clark : Hey Little Girl, The Robins : Since I First Met You, Charlie Feathers : Cant Hardly Stand It, Side C Jim Croce : I Got A Name, Christophe : Sunny Road To Salina, Ricky
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Quentin Tarantino: The Best Songs From Quentin Tarantino's Films (Box) (3596974347267) виниловая пластинка
Бокс-сет с музыкой из культовых фильмов режиссера Квентина Тарантино
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Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[3596974347267]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Tarantino Vynil Box
Жанр
популярная музыка, саундтреки
Трек-лист
Side A Dick Dale & The Del-Tones : Misirlou, Isaac Hayes : Main Title Truck Turner, Johnny Cash : So Doggone Lonesome, Annibale E I Cantori Moderni : Trinity: Titoli, The 5.6.7.8s : Woo Hoo, Link Wray & His Ray Men : Rumble, Side B Joe Tex : I Gotcha, The Tornadoes : Bustin Surfboards, Keith Mansfield : Funky Fanfare, Dee Clark : Hey Little Girl, The Robins : Since I First Met You, Charlie Feathers : Cant Hardly Stand It, Side C Jim Croce : I Got A Name, Christophe : Sunny Road To Salina, Ricky
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Бокс-сет с музыкой из культовых фильмов режиссера Квентина Тарантино
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Various Artists - Quentin Tarantino: The Best Songs From Quentin Tarantino's Films (Box) (3596974347267) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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