Various Artists - Nuggets: Original Artyfacts From The First Psychedelic Era (1965-1968) (coloured) (0603497828586) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Nuggets: Original Artyfacts From The First Psychedelic Era
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659181
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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497828586]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Nuggets: Original Artyfacts From The First Psychedelic Era
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
I Had Too Much To Dream (Last Night), Dirty Water (Single), Night Time, Lies (Single), Respect, A Public Execution, No Time Like the Right Time, Oh Yeah, Pushin' Too Hard (feat. Sky Saxon) [Single], Moulty, Don't Look Back, An Invitation to Cry, Liar, Liar, You're Gonna Miss Me (Single Version), Psychotic Reaction (Single Version), Hey Joe (Single Version), Romeo & Juliet, Sugar and Spice, Baby Please Don't Go, Tobacco Road, Let's Talk About Girls, Sit Down I Think I Love You (Single Version), R
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Nuggets: Original Artyfacts From The First Psychedelic Era (1965-1968) (coloured) (0603497828586) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Coeur Ardent - Vanessa Paradis, Bouquet Final - Vanessa Paradis, Tr?sor - Vanessa Paradis, Le Retour Des Beaux Jours - Vanessa Paradis, Rendez-Vous - Vanessa Paradis, ?l?ments - Vanessa Paradis, Make You Mine - Vanessa Paradis, Les ?pines Du Coeur - Vanessa Paradis, ?l?gie - Vanessa Paradis, Un Amour De Jeunesse - Vanessa Paradis, Les Initiales Des Anges - Vanessa Paradis, I Am Alive - Vanessa Paradis
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497828586]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Nuggets: Original Artyfacts From The First Psychedelic Era
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
I Had Too Much To Dream (Last Night), Dirty Water (Single), Night Time, Lies (Single), Respect, A Public Execution, No Time Like the Right Time, Oh Yeah, Pushin' Too Hard (feat. Sky Saxon) [Single], Moulty, Don't Look Back, An Invitation to Cry, Liar, Liar, You're Gonna Miss Me (Single Version), Psychotic Reaction (Single Version), Hey Joe (Single Version), Romeo & Juliet, Sugar and Spice, Baby Please Don't Go, Tobacco Road, Let's Talk About Girls, Sit Down I Think I Love You (Single Version), R
Версия издания
цветной винил, лимитированное
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Чехия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Coeur Ardent - Vanessa Paradis, Bouquet Final - Vanessa Paradis, Tr?sor - Vanessa Paradis, Le Retour Des Beaux Jours - Vanessa Paradis, Rendez-Vous - Vanessa Paradis, ?l?ments - Vanessa Paradis, Make You Mine - Vanessa Paradis, Les ?pines Du Coeur - Vanessa Paradis, ?l?gie - Vanessa Paradis, Un Amour De Jeunesse - Vanessa Paradis, Les Initiales Des Anges - Vanessa Paradis, I Am Alive - Vanessa Paradis
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Various Artists - Nuggets: Original Artyfacts From The First Psychedelic Era (1965-1968) (coloured) (0603497828586) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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