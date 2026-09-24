Stormy Six - Un Biglietto Del Tram (coloured) (8016158119664) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Stormy Six
Альбом (сингл)
Un Biglietto Del Tram
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб.
В наличии
Код товара: 659140
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Характеристики
Бренд
Vinyl Magic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158119664]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Stormy Six
Альбом (сингл)
Un Biglietto Del Tram
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Stalingrado, La Fabbrica, Arrivano Gli Americani, 8 Settembre, Nuvole A Vinca, Nanni, Gianfranco Mattei, La Sepoltura Dei Morti, Un Biglietto Del Tram
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Stormy Six - Un Biglietto Del Tram (coloured) (8016158119664) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку Stormy Six / Un Biglietto Del Tram (Yellow, Limited) (1LP) - это отличная возможность обогатить свою коллекцию музыкальных произведений. Альбом Un Biglietto Del Tram от группы Stormy Six представлен в формате одиночного винилового диска, окрашенного в яркий желтый цвет. В нем Вы найдете потрясающие музыкальные композиции, исполненные с уникальной энергией и талантом группы Stormy Six. Купить виниловую пластинку Stormy Six / Un Biglietto Del Tram (Yellow, Limited) (1LP) - это прекрасный выбор для любителей аутентичной музыки и коллекционеров виниловых записей. Почувствуйте настоящую атмосферу и великолепие творчества группы Stormy Six, создайте уникальное настроение и насладитесь их музыкой.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Vinyl Magic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158119664]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Stormy Six
Альбом (сингл)
Un Biglietto Del Tram
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Stalingrado, La Fabbrica, Arrivano Gli Americani, 8 Settembre, Nuvole A Vinca, Nanni, Gianfranco Mattei, La Sepoltura Dei Morti, Un Biglietto Del Tram
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Купить виниловую пластинку Stormy Six / Un Biglietto Del Tram (Yellow, Limited) (1LP) - это отличная возможность обогатить свою коллекцию музыкальных произведений. Альбом Un Biglietto Del Tram от группы Stormy Six представлен в формате одиночного винилового диска, окрашенного в яркий желтый цвет. В нем Вы найдете потрясающие музыкальные композиции, исполненные с уникальной энергией и талантом группы Stormy Six. Купить виниловую пластинку Stormy Six / Un Biglietto Del Tram (Yellow, Limited) (1LP) - это прекрасный выбор для любителей аутентичной музыки и коллекционеров виниловых записей. Почувствуйте настоящую атмосферу и великолепие творчества группы Stormy Six, создайте уникальное настроение и насладитесь их музыкой.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Stormy Six - Un Biglietto Del Tram (coloured) (8016158119664) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3910 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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