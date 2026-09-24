Top.Mail.Ru
Roine Stolt - Manifesto Of An Alchemist (coloured) (8716059013800) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Roine Stolt - Manifesto Of An Alchemist (coloured) (8716059013800) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Roine Stolt - Manifesto Of An Alchemist (coloured) (8716059013800) виниловая пластинка - фото 1
Roine Stolt - Manifesto Of An Alchemist (coloured) (8716059013800) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Roine Stolt - Manifesto Of An Alchemist (coloured) (8716059013800) виниловая пластинка - фото 1
  • Roine Stolt - Manifesto Of An Alchemist (coloured) (8716059013800) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659139
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Roine Stolt - Manifesto Of An Alchemist (coloured) (8716059013800) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Roine Stolt - Manifesto Of An Alchemist (coloured) (8716059013800) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Roine Stolt / Manifesto Of An Alchemist (Crystal Clear &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Solid White) (2LP) - это шанс окунуться в мир захватывающей и многогранный музыкального творчества Роина Столта. Альбом Manifesto Of An Alchemist является ярким проявлением мастерства и экспериментов в жанре прогрессивного рока. Роин Столт, известный как участник коллективов The Flower Kings и Transatlantic, представляет свою индивидуальность и уникальность в этом альбоме. Кристально чистый и одновременно твердо белый винил данного издания добавляет особую эстетику и визуальную привлекательность. Эта виниловая пластинка - отличный предмет коллекционирования и подарок для истинных ценителей музыки. Проницательные тексты и динамичные мелодии на виниловой пластинке Roine Stolt / Manifesto Of An Alchemist (Crystal Clear &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Solid White) (2LP) приведут вас в путешествие по разным настроениям и звуковым ландшафтам. Купите виниловую пластинку Roine Stolt / Manifesto Of An Alchemist (Crystal Clear &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Solid White) (2LP) и погрузитесь в уникальное искусство Роина Столта, современного мастера прогрессивного рока. Это издание станет неотъемлемой частью вашей музыкальной коллекции и отличным способом насладиться потрясающим звучанием винила.

Отзывы о товаре Roine Stolt - Manifesto Of An Alchemist (coloured) (8716059013800) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Купить виниловую пластинку Roine Stolt / Manifesto Of An Alchemist (Crystal Clear &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Solid White) (2LP) - это шанс окунуться в мир захватывающей и многогранный музыкального творчества Роина Столта. Альбом Manifesto Of An Alchemist является ярким проявлением мастерства и экспериментов в жанре прогрессивного рока. Роин Столт, известный как участник коллективов The Flower Kings и Transatlantic, представляет свою индивидуальность и уникальность в этом альбоме. Кристально чистый и одновременно твердо белый винил данного издания добавляет особую эстетику и визуальную привлекательность. Эта виниловая пластинка - отличный предмет коллекционирования и подарок для истинных ценителей музыки. Проницательные тексты и динамичные мелодии на виниловой пластинке Roine Stolt / Manifesto Of An Alchemist (Crystal Clear &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Solid White) (2LP) приведут вас в путешествие по разным настроениям и звуковым ландшафтам. Купите виниловую пластинку Roine Stolt / Manifesto Of An Alchemist (Crystal Clear &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Solid White) (2LP) и погрузитесь в уникальное искусство Роина Столта, современного мастера прогрессивного рока. Это издание станет неотъемлемой частью вашей музыкальной коллекции и отличным способом насладиться потрясающим звучанием винила.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Roine Stolt - Manifesto Of An Alchemist (coloured) (8716059013800) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5090 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...